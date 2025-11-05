Глядзець анлайнПраграма ТБ
Лукашэнка даў указанні ў дачыненні дзеянняў беларускіх пагранічнікаў на мяжы з Літвой

Даклад Прэзідэнту Беларусі Аляксандру Лукашэнку старшыні Дзяржаўнага памежнага камітэта Беларусі Канстанціна Моластава адбыўся 7 лістапада. Аб гэтым  паведамілі ў прэс-службе беларускага лідара.

"Галоўная тэма - сітуацыя на беларуска-літоўскай мяжы. Аляксандр Лукашэнка даў указанні ў дачыненні дзеянняў беларускіх пагранічнікаў на мяжы з Літвой. У кантэксце абмеркавання, якое адбылося, у найбліжэйшыя дні будзе выстраена работа на працягу ўсёй беларуска-літоўскай мяжы", - заявілі ў прэс-службе.

