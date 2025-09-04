3.70 BYN
Беларуская тэнісістка Арына Сабаленка трэці раз запар прабілася ў фінал US Open
Беларуская тэнісістка і першая ракетка планеты Арына Сабаленка трэці раз запар прайшла ў фінал Адкрытага чэмпіянату ЗША ў Нью-Ёрку, паведамляе БЕЛТА.
Мінулай ноччу ў паўфінале дзеючая чэмпіёнка US Open адолела фіналістку мінулага турніру амерыканку Джэсіку Пегулу, якая займае чацвёртае месца ў сусветным рэйтынгу, - 4:6, 6:3, 6:4. Год таму ў вырашальным паядынку амерыканскага першынства Сабаленка перайграла Пегулу ў дзвюх партыях - 7:5, 7:5. На шляху да фіналу цяперашняга турніру Арына таксама перамагла прадстаўніцу Швейцарыі Рэбеку Масараву (108-ы нумар рэйтынгу WTA) - 7:5, 6:1, расіянку Паліну Кудзярметаву (67) - 7:6 (7:4), 6:2, канадскую тэнісістку Лейлу Фернандэс (30) - 6:3, 7:6 (7:2), прадстаўніцу Іспаніі Крысціну Букшу (95) - 6:1, 6:4, а ў чвэрцьфінале яе саперніца чэшка Маркета Вондраўшава (60) не змагла выйсці на корт з-за траўмы.
У другім паўфінальным матчы Наоми Осака гуляе з прадстаўніцай ЗША Амандай Анісімавай.
Агульны прызавы фонд 145-га US Open складае рэкордныя 90 млн долараў, чэмпіёны ў мужчынскім і жаночым адзіночных разрадах заробяць па 5 млн долараў і па 2 тыс. рэйтынгавых ачкоў.