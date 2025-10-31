3.70 BYN
Сабаленка стартуе ў выніковым турніры WTA матчам супраць Пааліні
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Арына Сабаленка сёння правядзе свой першы матч на выніковым турніры года ў Эр-Рыядзе. У саперніцах у першай ракеткі свету - восьмы нумар сусветнага рэйтынгу італьянка Ясмін Пааліні. Сёлета дзяўчаты згулялі два паядынкі, у абодвух перамогу святкавала беларуска.
Усяго ж статыстыка асабістых сустрэч налічвае 7 супрацьстаянняў, і італьянка выйграла толькі двойчы. Якім апынецца старт на выніковым турніры года для беларускі, даведаемся з прамой трансляцыі, якая пачнецца на "Беларусь 5" у 17:55.