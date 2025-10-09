Беларуска Арына Сабаленка паспрачаецца за выхад у фінал тэніснага турніру ва Ухані

Арыне Сабаленка засталіся два крокі да абароны тытула на прэстыжным турніры серыі WTA-1000 ва Ухані. І першы з іх беларуская тэнісістка пастараецца зрабіць 11 кастрычніка.

Лідар сусветнага рэйтынгу ў паўфінале прэстыжных спаборніцтваў згуляе з амерыканкай Джэсікай Пегулай - шостай ракеткай планеты. Дарэчы, прадстаўніца ЗША зручная саперніца для беларускі. З дзесяці вочных сустрэч восем заставаліся за Сабаленка. Плюс да ўсяго на турніры ва Ухані за ўсю кар'еру Арына не прайгравала ні разу, атрымаўшы ўжо 20 перамог запар. Тры тытулы беларуска заваёўвала ў гэтым кітайскім горадзе.