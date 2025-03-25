Александр Маркевич: Лукашенко всегда с народом - это его политическое кредо

Какое значение имеет церемония инаугурации Президента Беларуси в 2025 году? Об этом в студии "Первого информационного" рассказал Александр Маркевич, завкафедрой Академии управления при Президенте Беларуси.

"Это действительно праздник. Это праздник для белорусов и праздник для всех, кто поддерживает Беларусь. И, безусловно, это знаковое и самое важное политическое событие сегодняшнего дня. Это элемент гордости белорусов как нации, потому что мы построили свое независимое государство и продолжаем укреплять его. Это самое ценное, что есть", - подчеркнул Александр Маркевич.

По его словам, на выборах, состоявшихся в январе, Президент Беларуси получил всенародную поддержку и огромное народное доверие, и 25 марта 2025 года он впервые присягает на Конституции в новой редакции. И это знаково.

Гость в студии отметил, что в ходе своей всей политической деятельности белорусский лидер никогда не изменял себе как политику, как человеку, как белорусу, поскольку он всегда отстаивал национальные интересы Беларуси. "И какие бы сложные события не были у белорусов, Президент всегда с народом - это его политическое кредо", - констатировал Александр Маркевич.

Он отметил, что белорусы нацелены на эволюционное развитие, и это подтверждает политика, проводимая государством.