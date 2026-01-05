3.71 BYN
Американский журналист высказался о реакции Украины на события в Венесуэле
Автор:Редакция news.by
Киевскому режиму совершенно наплевать на так называемую демократию - с таким выводом выступил американский журналист Geopolitical Economy Report Бен Нортон в связи с позицией Украины по Венесуэле.
"Киевский режим решительно поддерживает бомбардировки Венесуэлы Трампом и похищение ее президента", - говорится в публикации. Нортон охарактеризовал Украину как "марионеточный режим НАТО", которым управляют олигархи.
А вот откровение польской Gazeta Prawna: в интересах Польши подстрекать дальнейшее взаимное истребление русских и украинцев, на это не жалко тратить деньги из бюджета для поддержки ВСУ. Здесь комментарии излишни - этот ресурс видит очевидное и даже не старается спрятать предлог, который транслируют европейские власти.