Белоруска Ирина Шаклеина завоевала бронзу в масс-старте на Кубке сильнейших спортсменов

Участие в гонке приняли 26 биатлонисток, в том числе пять белорусок. После первой половины дистанции в 12,5 км лидерство захватили наши Анна Сола и Динара Смольская, которые прошли оба огневых рубежа из положения лежа без промахов.



Первую стойку Динара отработала чисто, а Анна зашла на штрафную петлю, но по ходу четвертого круга трассы Сола догнала соотечественницу, к белорускам также присоединились россиянки Тамара Дербушева, Виктория Сливко и Виктория Метеля.