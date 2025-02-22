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Белоруска Ирина Шаклеина завоевала бронзу в масс-старте на Кубке сильнейших спортсменов

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Фото: БЕЛТА

Белоруска Ирина Шаклеина стала бронзовым призером в масс-старте на Кубке сильнейших спортсменов в "Раубичах", сообщает БЕЛТА.

Участие в гонке приняли 26 биатлонисток, в том числе пять белорусок. После первой половины дистанции в 12,5 км лидерство захватили наши Анна Сола и Динара Смольская, которые прошли оба огневых рубежа из положения лежа без промахов.

Первую стойку Динара отработала чисто, а Анна зашла на штрафную петлю, но по ходу четвертого круга трассы Сола догнала соотечественницу, к белорускам также присоединились россиянки Тамара Дербушева, Виктория Сливко и Виктория Метеля.

биатлонКубок сильнейшихРаубичи