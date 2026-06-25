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25 июня по всей Беларуси пройдут профсоюзные правовые приемы
Помощь в решении вопросов и профилактика спорных ситуаций. 25 июня по всей стране состоятся профсоюзные правовые приемы.
Так, специалисты окажут бесплатную юридическую помощь по вопросам защиты трудовых и социально-экономических прав граждан. Получить консультацию смогут как работники, так и наниматели.
Особое внимание на предстоящих приемах уделят молодым специалистам. Это связано с началом периода их трудоустройства на первые рабочие места.
Илона Парафенюк, главный правовой инспектор труда Минского городского объединения профсоюзов:
"В этом году правовой прием проводится у нас и в летний период - мы отказались от сезонной паузы. К профсоюзным юристам можно обратиться по вопросам трудового законодательства. В поле зрения - вопросы оплаты труда, продления трудовых отношений, работа инвалидов и молодых специалистов, рабочее время, время отдыха, работа сезонных работников и другие вопросы. На все вопросы профсоюзные юристы дадут компетентные ответы".
Узнать адреса площадок и график проведения приемов можно на сайтах областных и Минского городского объединений профсоюзов. Предварительная запись доступна лично, по телефону, через сайт или электронную почту.