25 июня по всей Беларуси пройдут профсоюзные правовые приемы

Помощь в решении вопросов и профилактика спорных ситуаций. 25 июня по всей стране состоятся профсоюзные правовые приемы.

Так, специалисты окажут бесплатную юридическую помощь по вопросам защиты трудовых и социально-экономических прав граждан. Получить консультацию смогут как работники, так и наниматели.

Особое внимание на предстоящих приемах уделят молодым специалистам. Это связано с началом периода их трудоустройства на первые рабочие места.

Илона Парафенюк, главный правовой инспектор труда Минского городского объединения профсоюзов:

"В этом году правовой прием проводится у нас и в летний период - мы отказались от сезонной паузы. К профсоюзным юристам можно обратиться по вопросам трудового законодательства. В поле зрения - вопросы оплаты труда, продления трудовых отношений, работа инвалидов и молодых специалистов, рабочее время, время отдыха, работа сезонных работников и другие вопросы. На все вопросы профсоюзные юристы дадут компетентные ответы".

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