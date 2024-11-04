Белорусскому экзархату 35 лет

Храмы, иконы и книжные памятники на марках и конвертах. В Минской духовной академии прошла презентация почтового проекта к 35-летию Белорусского экзархата. К юбилею подготовили тематический конверт и памятный штемпель, а также экспозицию "Беларусь православная".

Выставка "Беларусь православная " будет работать в Минской духовной академии в течение двух недель. Кстати, на первой в истории Беларуси почтовой марке изображен крест Евфросинии Полоцкой. Сейчас в пользовании более полутора тысяч почтовых марок и конвертов.