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Белорусскому экзархату 35 лет
Храмы, иконы и книжные памятники на марках и конвертах. В Минской духовной академии прошла презентация почтового проекта к 35-летию Белорусского экзархата. К юбилею подготовили тематический конверт и памятный штемпель, а также экспозицию "Беларусь православная".
Выставка "Беларусь православная " будет работать в Минской духовной академии в течение двух недель. Кстати, на первой в истории Беларуси почтовой марке изображен крест Евфросинии Полоцкой. Сейчас в пользовании более полутора тысяч почтовых марок и конвертов.
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