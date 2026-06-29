1,3 тыс. человек умерли в Европе из-за аномальной жары. Это 185 жертв в день, 7 людей каждый час, 1 труп каждые 8,5 мин. И это только те, кого успели посчитать.

ВОЗ в шоке. По словам главы организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебрейесуса, от высоких температур сейчас страдают около 150 млн человек. В ЕС закрываются школы, а энергосети работают на пределе возможностей.

В Лондоне отменили конференцию по борьбе с экстремальной жарой из-за экстремальной жары. Даже техника не выдерживает, что уж говорить о людях. В Германии от жары поплыли рельсы, а в Берлине некоторые светофоры находятся в разной степени агрегатного состояния - от твердого к жидкому.

За последние 4 года аномальная жара стала причиной более 200 тыс. смертей в ЕС. И каждый год обещают что-то сделать. И каждый год ничего не делают. 3 года назад анонсировали комплекс мер по защите населения от жары. И где он? В немецком Бундестаге его нет, в Еврокомиссии - нет, в моргах Парижа - тем более. Ассоциация врачей общей практики Германии уже обвинила правительство в бездействии.

В штаб-квартире Еврокомиссии в Брюсселе отключили кондиционеры на этажах с первого по седьмой. Дескать, пиковые нагрузки на энергосистему, надо потерпеть. Но! Кондиционеры на верхних этажах продолжают работать, потому что там кабинет Урсулы фон дер Ляйен и 26 еврокомиссаров. А всего в здании работают около 3 тыс. сотрудников. Демократия - это когда все равны, но некоторые равнее.

Во Франции, по данным национального агентства здравоохранения, только за период с 24 по 28 июня зафиксировали на 1 тыс. смертей больше, чем в предыдущие месяцы. Морги Парижа переполнены, крематории работают в режиме военного времени. Больницы забиты, пациентов кладут в коридорах. За сутки фиксируется больше 3 тыс. обращений только в Париже.

В Германии зафиксирован абсолютный температурный рекорд за всю историю наблюдений. Асфальт на автобанах лопается, дороги трескаются. В Лейпциге из-за экстремальной жары полностью остановлено трамвайное движение: деформировались рельсы и стрелочные переводы, шовная мастика для асфальта затекла в механизмы и застыла комками.

Александр Кориненко, политолог (Молдова):

"Смерти людей в мирное время - это недопустимо, тем более в таких количествах. Европа каждый год к такой жаре определенно не готова. Куда идут сегодня деньги европейских налогоплательщиков, понятно. На финансирование обороноспособности Европы. Тот самый миф о российской угрозе, но при этом "зеленая" повестка не учитывается".

"Я не понимаю одну вещь. В Европейском Союзе и вообще в мире проводится такое большое количество саммитов по климатическому регулированию. При этом выхлоп нулевой, то есть "зеленая" повестка сегодня не работает. То есть это превращается в простые "говорильни", - отметил политолог.

И это еще цветочки, ягодки - в энергосистеме. Каждый пятый поезд в Бельгии не имеет систем охлаждения - оператор вынужден массово отменять рейсы в часы пик, чтобы пассажиры не получали тепловые удары прямо в вагонах. А ведь это не какая-то африканская страна, это Бельгия, сердце Евросоюза.

Европа остается регионом, где потепление происходит быстрее всего на планете: темпы роста температуры здесь вдвое превышают среднемировые. Но это только вершина айсберга. Кондиционерами оборудована лишь пятая часть жилых домов в Европе, всего 20 %. В 21 веке, в самой богатой части планеты, 80 % людей не имеют возможности охладить свои дома во время адской жары.

Флаги Евросоюза news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1e12640f-67bb-4b6f-bc11-0a58235addf0/conversions/cb08d727-190f-40e5-b058-6d1fba247063-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1e12640f-67bb-4b6f-bc11-0a58235addf0/conversions/cb08d727-190f-40e5-b058-6d1fba247063-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1e12640f-67bb-4b6f-bc11-0a58235addf0/conversions/cb08d727-190f-40e5-b058-6d1fba247063-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1e12640f-67bb-4b6f-bc11-0a58235addf0/conversions/cb08d727-190f-40e5-b058-6d1fba247063-xl-___webp_1920.webp 1920w

Цены на электричество взлетели. В Германии - пиковые скачки до сотен евро за 1 МВт/ч. Сети на пределе, кондиционеры (у кого они есть) жрут как сумасшедшие. И в это время немецкий государственный телеканал ARD выдает материал под заголовком: "Кондиционеры: то, что охлаждает нас, нагревает Землю".

Кратко суть: людям предлагают потерпеть, умирать от жары, чтобы не нагреть планету на пять сотых градуса через 24 года. В Британии жителям выдают предписания снять с домов сплит-системы. Британский журналист Девар рассказывает: полиция приходит в дома в Англии и Уэльсе и угрожает арестом за включенный кондиционер. При этом в некоторых районах Англии температура поднялась выше +37 градусов. Кстати, энергии у ЕС и Великобритании не хватает для кондиционеров, потому что Запад отказался от дешевых российских углеводородов. И вот результат: люди умирают от жары, потому что политическая повестка оказалась важнее человеческих жизней.

Аномальная жара бьет по здравоохранению, энергетике, транспорту, авиации, водоснабжению. Сбои возникают почти синхронно, потому что система не рассчитана на такие нагрузки. Но, похоже, элиту ЕС интересуют другие вопросы: как сохранить лицо перед "зелеными", продолжая обещать "климатическую нейтральность" к 2050 году, пока люди умирают в 2026-м.