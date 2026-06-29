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Эксперт Колташов назвал причину заинтересованности Китая в отношениях с РФ и Беларусью
Китай и Беларусь имеют взаимодополняющие экономические интересы, что делает партнерство перспективным. Таким мнением поделился экономист, директор Института нового общества (Россия) Василий Колташов.
"Китай заинтересован в партнерстве и отношениях с Россией и Беларусью. Причины этого понятны - Китаю нужно с кем-то торговать. Правда, он заинтересован продавать как можно больше собственной промышленной продукции", - считает экономист.
По мнению директора ИНО, в случае с Беларусью первейшим интересом является покупка китайского промышленного оборудования - микроэлектроники, другой высокотехнологичной продукции. "Беларусь осуществляет поставки продукции химической промышленности, сельского хозяйства, продукции сферы добычи полезных ископаемых. Эти направления интересны", - заявил Василий Колташов.
Фото: freepik.com