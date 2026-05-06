3.77 BYN
2.83 BYN
3.31 BYN
Благодарность за подвиг: в Минске поздравили ветерана Великой Отечественной войны Григория Байкова
Музыкальные и поэтические поздравления звучат для ветеранов Великой Отечественной войны.
Накануне Дня Победы в Минске адресно с участием оркестров поздравляют свидетелей военного лихолетья и тех, кто в боях сражался за мир.
6 мая мелодичное исполнение ретрошлягеров прозвучало для ветерана Григория Байкова. Уважаемый житель Заводского района столицы в 2026 году отметит 99-летие. Военные воспоминания Григорий Петрович передает молодому поколению и активно участвует в патриотических акциях.
"Он долгожитель, он молодец, он старается не падать духом. Каждый год 9 Мая мы нашей большой семьей собираемся дома, включаем дедушке военные песни, подпеваем. Он вспоминает этот день с большой радостью", - рассказала внучка Григория Байкова Наталья Ануфриева.
Во время поздравлений звучат не только фронтовые мотивы, но и песни, выбранные самими героями. Праздничную атмосферу дополняют цветы и подарки для ветеранов.
Память и внимание потомков - благодарность победителям за подвиг.