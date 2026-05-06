Благодарность за подвиг: в Минске поздравили ветерана Великой Отечественной войны Григория Байкова

Музыкальные и поэтические поздравления звучат для ветеранов Великой Отечественной войны.

Накануне Дня Победы в Минске адресно с участием оркестров поздравляют свидетелей военного лихолетья и тех, кто в боях сражался за мир.

Военный оркестр news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/655060e8-0aad-4cb4-b2f1-6c1ecfa42953/conversions/b851f136-5bda-474e-b6a4-c7dbfe65f0be-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/655060e8-0aad-4cb4-b2f1-6c1ecfa42953/conversions/b851f136-5bda-474e-b6a4-c7dbfe65f0be-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/655060e8-0aad-4cb4-b2f1-6c1ecfa42953/conversions/b851f136-5bda-474e-b6a4-c7dbfe65f0be-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/655060e8-0aad-4cb4-b2f1-6c1ecfa42953/conversions/b851f136-5bda-474e-b6a4-c7dbfe65f0be-xl-___webp_1920.webp 1920w

6 мая мелодичное исполнение ретрошлягеров прозвучало для ветерана Григория Байкова. Уважаемый житель Заводского района столицы в 2026 году отметит 99-летие. Военные воспоминания Григорий Петрович передает молодому поколению и активно участвует в патриотических акциях.

"Он долгожитель, он молодец, он старается не падать духом. Каждый год 9 Мая мы нашей большой семьей собираемся дома, включаем дедушке военные песни, подпеваем. Он вспоминает этот день с большой радостью", - рассказала внучка Григория Байкова Наталья Ануфриева.

Во время поздравлений звучат не только фронтовые мотивы, но и песни, выбранные самими героями. Праздничную атмосферу дополняют цветы и подарки для ветеранов.