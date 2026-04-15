11 млн заключенных договоров за 2025 год: что чаще страхуют белорусы?

Какие виды страхования пользуются спросом у физических и юридических лиц в Беларуси, рассказали эксперты в ток-шоу "Экономическая среда".

Страховой рынок является устойчивой и поступательно развиваемой системой в Республике Беларусь, которая обеспечивает защиту имущественных интересов страны и предприятий. На сегодняшний день страховой рынок представлен 18 страховыми компаниями, из них 8 - государственные (либо с долей государства в имуществе), еще 10 - частные компании (из них 6 компаний с иностранным капиталом).

Сегодня в страховой отрасли работают 12,5 тыс. работников. За 2025 год собрано почти 3 млрд страховых взносов. Страховые резервы сформированы в размере 4,8 млрд белорусских рублей, а активы страховых компаний составляют порядка 8 млрд рублей.

"Государственные страховые компании являются системообразующими институтами, позволяющими устойчиво развиваться этому рынку. Они обеспечивают обязательные виды страхования. Есть в Беларуси частные компании, конкурирующие между собой на рынке добровольного страхования. Симбиоз государственных и частных страховых компаний позволяет обеспечить стандартизированные виды, устойчивость страховой системы, а также привнести инновационность, клиентоориентированность", - разъяснил заместитель министра финансов Беларуси Сергей Качан.

В Беларуси в 2025 году было заключено около 11 млн договоров страхования.

Как отметил Сергей Качан, в условном топе видов страхования первое место уже многие годы занимает личное страхование (порядка 46 % от всех страховых взносов). 38 % составляет обязательное страхование от несчастных случаев и профзаболеваний, 28 % - добровольное медицинское страхование, 24 % - страхование жизни и здоровья. "На втором месте стоит страхование имущества (порядка 33 %). В нем лидирующее место занимает КАСКО - 55 %. Третье место - страхование ответственности (на него приходится 17 %), где львиную долю составляет обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств", - добавил он.

К слову, страховой рынок в Беларуси занимает около 1 % к ВВП. "По этому показателю мы отстаем от стран-соседей, но кого-то и обгоняем. К примеру, у Казахстана эта цифра составляет чуть больше 2 %, у России - 3 %. Если говорить о рейтинге некоторых азиатских стран, то там рынок страхования доходит до 200 % ВВП. В Польше - до 8-9 %, в Германии - до 30 %. И в данном случае Беларуси есть куда расти", - привел процентное соотношение заместитель председателя правления Национального банка Беларуси Андрей Картун.

Что стоит за показателями работы страховой отрасли. Какие продукты становятся реальными драйверами роста. Почему не все белорусы готовы страховать имущество и жизнь.

