11 млн заключенных договоров за 2025 год: что чаще страхуют белорусы?

Какие виды страхования пользуются спросом у физических и юридических лиц в Беларуси, рассказали эксперты в ток-шоу "Экономическая среда".

Страховой рынок является устойчивой и поступательно развиваемой системой в Республике Беларусь, которая обеспечивает защиту имущественных интересов страны и предприятий. На сегодняшний день страховой рынок представлен 18 страховыми компаниями, из них 8 - государственные (либо с долей государства в имуществе), еще 10 - частные компании (из них 6 компаний с иностранным капиталом).

Сегодня в страховой отрасли работают 12,5 тыс. работников. За 2025 год собрано почти 3 млрд страховых взносов. Страховые резервы сформированы в размере 4,8 млрд белорусских рублей, а активы страховых компаний составляют порядка 8 млрд рублей.

"Государственные страховые компании являются системообразующими институтами, позволяющими устойчиво развиваться этому рынку. Они обеспечивают обязательные виды страхования. Есть в Беларуси частные компании, конкурирующие между собой на рынке добровольного страхования. Симбиоз государственных и частных страховых компаний позволяет обеспечить стандартизированные виды, устойчивость страховой системы, а также привнести инновационность, клиентоориентированность", - разъяснил заместитель министра финансов Беларуси Сергей Качан.

Факт В Беларуси в 2025 году было заключено около 11 млн договоров страхования.

Как отметил Сергей Качан, в условном топе видов страхования первое место уже многие годы занимает личное страхование (порядка 46 % от всех страховых взносов). 38 % составляет обязательное страхование от несчастных случаев и профзаболеваний, 28 % - добровольное медицинское страхование, 24 % - страхование жизни и здоровья. "На втором месте стоит страхование имущества (порядка 33 %). В нем лидирующее место занимает КАСКО - 55 %. Третье место - страхование ответственности (на него приходится 17 %), где львиную долю составляет обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств", - добавил он.

Сергей Качан

К слову, страховой рынок в Беларуси занимает около 1 % к ВВП. "По этому показателю мы отстаем от стран-соседей, но кого-то и обгоняем. К примеру, у Казахстана эта цифра составляет чуть больше 2 %, у России - 3 %. Если говорить о рейтинге некоторых азиатских стран, то там рынок страхования доходит до 200 % ВВП. В Польше - до 8-9 %, в Германии - до 30 %. И в данном случае Беларуси есть куда расти", - привел процентное соотношение заместитель председателя правления Национального банка Беларуси Андрей Картун.