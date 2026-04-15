"Доверяют бесплатной медицине" - почему белорусы неактивно соглашаются на ДМС
В Беларуси развитие медицинского страхования - особая тема, где важно обеспечить баланс и эволюционный подход. Это принципиальная позиция Президента Беларуси Александра Лукашенко. При этом о полном переходе на страховую медицину речи не идет.
Грань между эволюционным и революционным, пожалуй, сейчас находится между словами "добровольное" и "обязательное" страхование.
11 млн заключенных договоров за 2025 год: что чаще страхуют белорусы?
Сегодня страховой рынок в Беларуси представлен 18 страховыми компаниями, из них 8 являются государственными, 10 - частными
Национальная академия наук Беларуси провела соцопрос и опубликовала его результаты в 2025 году. 70 % опрошенных заявили о положительном отношении к добровольному страхованию, а пользуются им всего 5 % от выборки. Как сегодня государство стимулирует субъектов хозяйствования и обычных граждан, чтобы добровольное медстрахование становилось доступнее для людей, обсудили эксперты в ток-шоу "Экономическая среда".
Заместитель министра финансов Сергей Качан обратил внимание на закономерность результатов проведенного исследования. Беларусь является социально ориентированным государством, в котором многое делается для защиты населения. К слову, на 2026 год из бюджета предусмотрено более 15 млрд белорусских рублей на медицину из расчета 1676 рублей на человека. Эти деньги направляются на материально-техническую базу больниц, закупку медицинского оборудования, необходимой техники, лекарств. "Это говорит о том, что в стране придается огромное значение системе здравоохранения. Это находит отражение у населения, которое верит в отечественную бесплатную медицину", - подчеркнул гость ток-шоу.
Парадокс состоит в том, что люди заинтересованы в страховании, но за свои деньги не все прибегают к подобным инструментам, что уже говорить об обязательном. Отсюда и наметилась в последние годы тенденция развития добровольного медицинского страхования.
Сергей Качан:
"Добровольное медицинское страхование находится в топе. Для его развития Президентом Беларуси принят указ, согласно которому разрешается относить страховые взносы на себестоимость продукции. Кроме того, можно сократить налоговые вычеты по Фонду социальной защиты и Белгосстраху. Результаты не заставили себя ждать. Юридические лица активно этим пользуются (именно они заключают 95 % договоров). Физические лица неактивно идут, потому что страховые взносы для них более чувствительные, чем для юрлиц. Последние используют это как инструмент социальной политики".
Что стоит за показателями работы страховой отрасли. Какие продукты становятся реальными драйверами роста. Почему не все белорусы готовы страховать имущество и жизнь. Об этом и не только - в "Экономической среде".
