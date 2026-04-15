Тарифы не берутся с потолка: из чего на самом деле складывается стоимость страховки

От чего зависит стоимость той или иной страховки, рассказали эксперты в ток-шоу "Экономическая среда".

"Если это транспорт, и он страхуется по системе КАСКО, это всегда ответственность, когда берется сумма в размере 10-30 тыс. белорусских рублей. Здесь больше рисков от поломки с учетом износа или без него. Сейчас много китайских автомобилей, для которых очень дорогие и запчасти, поэтому тариф по КАСКО местами высокий. Если говорить о квартире, то цена на услугу по страхованию квартиры или домовладения доступная", - пояснил генеральный директор Белорусского республиканского унитарного страхового предприятия "Белгосстрах" Сергей Якубицкий.

В Республике Беларусь застраховано каждое третье домохозяйство.

"Другой вопрос, на какую стоимость оформляется страховка. Можно застраховать на действительную стоимость, но все страхуют немного ниже, однако от этого не зависит размер выплаты. Если речь идет о несчастье, то учитывается возраст, конкретно от чего страхование. Если страховка от травм - одно. Если от травм и заболеваний - другое", - добавил гендиректор.

Если имущество страхует юрлицо, производится оценка рисков. Сотрудники страховых компаний отмечают наличие пожарной сигнализации, видеонаблюдения. В общем, цифры и тарифы с потолка не берутся. Есть профильные подразделения, четко понимающие сумму возмещения и просчитывающие вероятность наступления определенных рисков, в том числе и в географическом разрезе.

"Делается точный расчет. У Белгосстраха идет средний размер выплаты по данному виду. По КАСКО при заключении договора в среднем приходит три обращения в год. По добровольному страхованию медицинских расходов - пять обращений. Мы смотрим уже от средней выплаты, умножаем на количество обращений, а также учитываем обслуживание договора, регулирование убытков, количество специалистов и их зарплату. От этого складывается общее среднее".

По словам заместителя председателя правления Национального банка Беларуси Андрея Картуна, Нацбанк Беларуси и Минфин контролируют показатели ликвидности. Например, достаточно ли страховые компании установили страховой взнос или же, наоборот, премия слишком маленькая. В противном случае они рискуют оказаться в ловушке ликвидности при наступлении страхового случая. Контролирующие органы в том числе имеют право вмешаться и заявить о превышении стоимости.

Что стоит за показателями работы страховой отрасли. Какие продукты становятся реальными драйверами роста. Почему не все белорусы готовы страховать имущество и жизнь. Об этом и не только - в "Экономической среде".