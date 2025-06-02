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Абраменко: За 11 лет взаимная торговля в ЕАЭС выросла до 100 млрд долларов
29 мая 2014 года в Астане (Казахстан) был подписан договор о создании Евразийского экономического союза. Какие достижения появились у ЕАЭС за 11 лет существования, стал ли союз сильнее экономически. На такие вопросы в "Актуальном интервью" ответила заместитель министра экономики Беларуси Алеся Абраменко.
По словам эксперта, о результатах Евразийского экономического союза говорят цифры. Это, прежде всего, касается всем известного макроэкономического показателя - ВВП, который вырос на 4 % в 2024 году в целом по ЕАЭС, и стал выше среднемировых показателей, где наблюдается рост 3,2 %.
"Увеличилась и взаимная торговля. За эти годы она выросла в два раза до 100 млрд долларов. Также сформировано единое таможенное пространство, это значит, что товары перемещаются свободно внутри союза, и, соответственно, существуют границы на внешнем контуре - это единая таможенная регуляторика и таможенное законодательство. У нас действует единая система технического регулирования, а это говорит о том, что продукция соответствует высоким стандартам качества, которые принимаются в рамках единого экономического союза", - заявила Алеся Абраменко.
Также отмечается высокий уровень самообеспеченности всех государств-членов в сфере продовольственной безопасности - в целом по союзу эта цифра составляет более 94 %.
Финансовые платежи и расчеты на территории ЕАЭС осуществляются в национальных валютах, и этот процент тоже достаточно высокий - более 90 %.
Как обозначила замминистра экономики, за последние несколько лет был внедрен механизм финансирования совместных интеграционных проектов - это достижение, которое позволит не только создавать проекты, но и субсидировать процентную ставку по кредитам. Соответственно, страны, которые участвуют в этих проектах (а таких стран должно быть не менее трех), смогут каким-то образом быть поддержаны в рамках таких проектов.