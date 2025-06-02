Абраменко: За 11 лет взаимная торговля в ЕАЭС выросла до 100 млрд долларов

29 мая 2014 года в Астане (Казахстан) был подписан договор о создании Евразийского экономического союза. Какие достижения появились у ЕАЭС за 11 лет существования, стал ли союз сильнее экономически. На такие вопросы в "Актуальном интервью" ответила заместитель министра экономики Беларуси Алеся Абраменко.

По словам эксперта, о результатах Евразийского экономического союза говорят цифры. Это, прежде всего, касается всем известного макроэкономического показателя - ВВП, который вырос на 4 % в 2024 году в целом по ЕАЭС, и стал выше среднемировых показателей, где наблюдается рост 3,2 %.

Алеся Абраменко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8ff9da3e-9a84-4e37-bacb-88b80d9cd3a7/conversions/569277ae-84ce-4d76-80cb-a82a7e8a1aae-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8ff9da3e-9a84-4e37-bacb-88b80d9cd3a7/conversions/569277ae-84ce-4d76-80cb-a82a7e8a1aae-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8ff9da3e-9a84-4e37-bacb-88b80d9cd3a7/conversions/569277ae-84ce-4d76-80cb-a82a7e8a1aae-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8ff9da3e-9a84-4e37-bacb-88b80d9cd3a7/conversions/569277ae-84ce-4d76-80cb-a82a7e8a1aae-xl-___webp_1920.webp 1920w Алеся Абраменко

"Увеличилась и взаимная торговля. За эти годы она выросла в два раза до 100 млрд долларов. Также сформировано единое таможенное пространство, это значит, что товары перемещаются свободно внутри союза, и, соответственно, существуют границы на внешнем контуре - это единая таможенная регуляторика и таможенное законодательство. У нас действует единая система технического регулирования, а это говорит о том, что продукция соответствует высоким стандартам качества, которые принимаются в рамках единого экономического союза", - заявила Алеся Абраменко.

Также отмечается высокий уровень самообеспеченности всех государств-членов в сфере продовольственной безопасности - в целом по союзу эта цифра составляет более 94 %.

Финансовые платежи и расчеты на территории ЕАЭС осуществляются в национальных валютах, и этот процент тоже достаточно высокий - более 90 %.