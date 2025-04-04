Абу-Даби, Алжир, Узбекистан - в 2025 году Белинтерэкспо планирует провести около 40 выставок

Считанные дни остаются до начала крупнейших выставочных событий, в которых примут участие белорусские производители. Под эгидой Белинтерэкспо будет презентована белорусская экспозиция в рамках ежегодного инвестиционного собрания в Абу-Даби.

На следующей неделе также отечественные компании продемонстрируют возможности на экспоплощадке по пищевому профилю в Алжире и Узбекистане.