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Абу-Даби, Алжир, Узбекистан - в 2025 году Белинтерэкспо планирует провести около 40 выставок

Считанные дни остаются до начала крупнейших выставочных событий, в которых примут участие белорусские производители. Под эгидой Белинтерэкспо будет презентована белорусская экспозиция в рамках ежегодного инвестиционного собрания в Абу-Даби.

На следующей неделе также отечественные компании продемонстрируют возможности на экспоплощадке по пищевому профилю в Алжире и Узбекистане.

Этот год будет насыщен на подобные события - в календаре Белинтерэкспо около 40 выставочных мероприятий по всему миру.

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