В Гданьске отменили лекцию жены Зеленского

Все более токсичной становится фигура Владимира Зеленского в Польше после скандала с его попыткой героизации УПА.

Недовольство Варшавы распространилось и на его жену. Елена Зеленская должна была выступать на конференции по восстановлению Украины вместе с мужем, а также планировала принять участие в мероприятии в Европейском центре солидарности.