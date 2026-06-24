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В Гданьске отменили лекцию жены Зеленского
Автор:Редакция news.by
Все более токсичной становится фигура Владимира Зеленского в Польше после скандала с его попыткой героизации УПА.
Недовольство Варшавы распространилось и на его жену. Елена Зеленская должна была выступать на конференции по восстановлению Украины вместе с мужем, а также планировала принять участие в мероприятии в Европейском центре солидарности.
Как пишут польские издания, несмотря на все планы, поездка была отменена. И как отметил Дональд Туск, отсутствие Зеленского позволит провести конференцию более эффективно без лишней эскалации.