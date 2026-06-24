В США успешно испытали новую систему ПРО "Золотой купол"

Соединенные Штаты успешно провели первое испытание американской системы противоракетной обороны "Золотой купол". Об этом сообщил министр войны США Пит Хегсет.

Глава Пентагона отметил, что система динамической автономной обороны безупречно осуществила наведение, захват и ликвидацию множества приближающихся целей.

Архитектура "Золотого купола" включает наземные, морские и космические компоненты. Стоимость проекта оценивается в 1 трлн 200 млрд долларов.

Ранее президент США заявлял, что ввод в эксплуатацию новой системы ПРО ожидается до конца его второго президентского срока.