США ввели новые санкции против Кубы

Вашингтон ввел новые санкции против физлиц и компаний, связанных с Кубой. Под ограничения попала супруга Алехандро Кастро Эспина - руководителя Совета нацбезопасности Кубы и сына Рауля Кастро. Кроме того, санкции наложили на компании в сфере логистики, металлургии и финансов, связанные с кубинским правительством.

Сам Алехандро Кастро Эспин попал в санкционный список США в начале июня. Вместе с ним - президент страны Мигель Диас-Канель, его жена и еще три человека. Кроме того, санкции ввели в отношении Министерства обороны Кубы, Института дружбы с народами, туристической организации "Амистур Куба" и комитетов защиты революции.