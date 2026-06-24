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Более 430 лесных пожаров зафиксировано в Беларуси с начала 2026 года
В Беларуси наблюдается аномальное потепление, а вместе с этим обострение пожароопасного сезона. С начала 2026 года зафиксировано более 430 лесных пожаров, что практически на 20 % меньше в сравнении с аналогичным периодом 2025 года.
С наступлением жаркой погоды лесная охрана усилила контроль, ведь основной причиной возгораний остается человеческий фактор.
Виктор Звертовский, замначальника управления Министерства лесного хозяйства Беларуси:
"Причины - это сжигание сухой растительности, мусора на приусадебных участках, неосторожное обращение с огнем. Беларусь единственная на постсоветском пространстве сохранила классическую систему охраны лесов: действует четырехуровневая система обнаружения лесных пожаров, в том числе активно используется автоматизированная система обнаружения лесных пожаров. Можно сказать, что Беларусь - единственная страна в Европе, которая обеспечила 100 % покрытие всех лесов автоматизированной системой видеонаблюдения".
Только за последние 5 месяцев Гослесохрана привлекла к ответственности свыше 550 человек за нарушения требований пожарной безопасности в лесах. Ситуация находится на усиленном контроле ведомства.