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По всей Молдове прошли протесты фермеров против повышения ставки НДС
Автор:Редакция news.by
Фермеры Молдовы вышли на масштабный протест с привлечением сельскохозяйственной техники. Акции проходят в разных районах страны.
Причин для недовольства несколько: организаторы протеста обвиняют власти в подготовке повышения ставки НДС для сельскохозяйственного сектора с 1 октября. Фермеры также требуют введения прямых выплат на гектар, полного возмещения акцизов на дизельное топливо и сохранения действующих налоговых условий.