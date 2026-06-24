По всей Молдове прошли протесты фермеров против повышения ставки НДС

Фермеры Молдовы вышли на масштабный протест с привлечением сельскохозяйственной техники. Акции проходят в разных районах страны.

Причин для недовольства несколько: организаторы протеста обвиняют власти в подготовке повышения ставки НДС для сельскохозяйственного сектора с 1 октября. Фермеры также требуют введения прямых выплат на гектар, полного возмещения акцизов на дизельное топливо и сохранения действующих налоговых условий.