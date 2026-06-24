3.77 BYN
2.82 BYN
3.21 BYN
"Подходить принципиально": Андрей Швед поручил ужесточить требования к уклоняющимся от наказания
Более 3,5 тыс. материалов о замене назначенного наказания более строгим ежегодно рассматривает суд. Но, как 24 июня заметил председатель Верховного суда Беларуси, к этому вопросу нужно подходить более принципиально.
По словам Андрея Шведа, сегодня сложился общий тренд на смягчение наказания и ответственности с одной стороны и оперативное реагирование законодателя на новые вызовы, связанные с общественной безопасностью. А значит, формируется и запрос общества на адекватный подход к принимаемым мерам.
В связи с этим пленум Верховного суда и рассматривает вопрос о судебной практике замены наказания.
Александр Иванков, судья, секретарь пленума Верховного суда Беларуси:
"Пленум Верховного суда даст разъяснение о замене назначенного наказания на более строгое в целях правильного и единообразного применения законодательства. Мы обратим внимание на обязательное условие замены наказания на более строгое - это злостность уклонения осужденного от отбывания наказания. Суды должны тщательным образом проверять наличие оснований для признания уклонения злостным, принципиально и объективно подходить к каждому такому случаю при реализации своего права на замену назначенного наказания на более строгое".
Институт замены судом наказания на более строгое существует в Беларуси без малого 5 лет. Суть заработавшей в сентябре 2021 года процедуры в том, что осужденному, который злостно уклоняется от отбывания наказания, суд может заменить его на более строгое без возбуждения уголовного дела, а значит, не задействуя всю уголовно-процессуальную систему.