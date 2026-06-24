"Подходить принципиально": Андрей Швед поручил ужесточить требования к уклоняющимся от наказания

Более 3,5 тыс. материалов о замене назначенного наказания более строгим ежегодно рассматривает суд. Но, как 24 июня заметил председатель Верховного суда Беларуси, к этому вопросу нужно подходить более принципиально.

По словам Андрея Шведа, сегодня сложился общий тренд на смягчение наказания и ответственности с одной стороны и оперативное реагирование законодателя на новые вызовы, связанные с общественной безопасностью. А значит, формируется и запрос общества на адекватный подход к принимаемым мерам.

В связи с этим пленум Верховного суда и рассматривает вопрос о судебной практике замены наказания.

Александр Иванков, судья, секретарь пленума Верховного суда Беларуси:

"Пленум Верховного суда даст разъяснение о замене назначенного наказания на более строгое в целях правильного и единообразного применения законодательства. Мы обратим внимание на обязательное условие замены наказания на более строгое - это злостность уклонения осужденного от отбывания наказания. Суды должны тщательным образом проверять наличие оснований для признания уклонения злостным, принципиально и объективно подходить к каждому такому случаю при реализации своего права на замену назначенного наказания на более строгое".