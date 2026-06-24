Заработать и отдохнуть: более 2 тыс. минских школьников приступили к работе в лагерях труда и отдыха

Робототехника и мастер-классы по стрельбе из лука, лингвистические занятия и отдых на воде в летнем расписании школьников. Оздоровительные лагеря предлагают самые разные форматы. Только в этом сезоне на отдых отправится около 400 тыс. детей. Работать лагеря будут в 5 смен. В этом году летняя оздоровительная кампания проходит под девизом "Лови момент - подарит лето 100 побед!"

Заработать свои первые деньги и активно провести каникулы с пользой: для школьников в летнее время организовали лагеря труда и отдыха. Профили на выбор самые разные: благоустройство, сельское хозяйство и строительная отрасль. В этом сезоне только в Минске трудоустроят более 2 тыс. детей. Запланировано 4 смены по 15 дней.

Так, в средней школе № 77 Заводского района Минска сейчас работают 16 человек, среди них и Виктория Захарова. Благоустройство территории на пришкольном участке, полив цветов, прополка клумб, помощь в библиотеке - это первый опыт работы для девушки. На заработанные деньги планирует приобрести подарок маме.

"Я здесь в первый раз, пока мне очень все нравится. Мы тут работаем, убираемся, после обеда ходим на разные мероприятия, дискотеки, походы и так далее, так что тут скучно никогда не бывает. Сейчас я вытирала полки, переставляла книги, как мне нравится. Я раскладывала детские рассказы и для детей постарше", - поделилась учащаяся СШ № 77 имени И. К. Кабушкина г. Минска Виктория Захарова.

Виктория Захарова news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2e0c48bb-6cd0-450c-be41-6c6eaebd93e8/conversions/71c3a222-ebf7-40b3-9972-c808064045b0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2e0c48bb-6cd0-450c-be41-6c6eaebd93e8/conversions/71c3a222-ebf7-40b3-9972-c808064045b0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2e0c48bb-6cd0-450c-be41-6c6eaebd93e8/conversions/71c3a222-ebf7-40b3-9972-c808064045b0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2e0c48bb-6cd0-450c-be41-6c6eaebd93e8/conversions/71c3a222-ebf7-40b3-9972-c808064045b0-xl-___webp_1920.webp 1920w

Другой формат летнего лагеря - оздоровительный - не менее привлекает детей. Здесь они активно проводят время и получают позитивные эмоции.

Оздоровительные лагеря подготовили большую и разнообразную программу досуга для детей: спортивные и интеллектуальные квизы, тематические экскурсии, интерактивы и атмосферные киновечера. Скучать точно не придется, здесь каждый ребенок получит заряд бодрости и энергии.

Для Степана Мельника поездка в лагерь "Зубренок" Минского автомобильного завода - счастливый билет, ведь он приехал впервые. Школьник сразу нашел друзей и оценил спортивную инфраструктуру. Теперь с удовольствием учиться играть в футбол. Вместе с ним здесь отдыхают почти 500 юношей и девушек.

"Тут мне нравится батут, потому что можно прыгать, а также гулять. Тут очень хорошие вожатые, можно всегда им все рассказывать: куда пойдешь, что будешь делать. Мне это очень сильно нравится", - рассказал отдыхающий оздоровительного лагеря "Зубренок" Минского автомобильного завода Степан Мельник.

Степан Мельник news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/849c5169-498e-4659-8dbd-dbb2730609f1/conversions/6dcde512-e80c-44fa-906a-095dbb8ec9a9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/849c5169-498e-4659-8dbd-dbb2730609f1/conversions/6dcde512-e80c-44fa-906a-095dbb8ec9a9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/849c5169-498e-4659-8dbd-dbb2730609f1/conversions/6dcde512-e80c-44fa-906a-095dbb8ec9a9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/849c5169-498e-4659-8dbd-dbb2730609f1/conversions/6dcde512-e80c-44fa-906a-095dbb8ec9a9-xl-___webp_1920.webp 1920w

В расписании оздоровительных лагерей также встречи с известными людьми Беларуси в рамках республиканской акции "Шаг к успеху". Спикеры охотно делятся с молодыми людьми своим опытом и успехами в различных сферах: образование, журналистика, спорт и культура.

"Такие мероприятия не только помогают нашим читателям найти новые какие-то для себя произведения, книги, но и открыть новых авторов. Как оказалось, у нас в Беларуси очень много талантливых людей, в том числе именно тех, которые пишут книги, или уже их написали, или еще немного боятся доставать их из шуфлядки", - отметила писательница Диана Никсон.

Диана Никсон news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2447dbb4-199e-408d-8ece-aa782932bd54/conversions/7dee12a7-04a6-449b-94da-dd4901b63e37-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2447dbb4-199e-408d-8ece-aa782932bd54/conversions/7dee12a7-04a6-449b-94da-dd4901b63e37-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2447dbb4-199e-408d-8ece-aa782932bd54/conversions/7dee12a7-04a6-449b-94da-dd4901b63e37-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2447dbb4-199e-408d-8ece-aa782932bd54/conversions/7dee12a7-04a6-449b-94da-dd4901b63e37-xl-___webp_1920.webp 1920w

Путевку в познавательное и активное лето в этом году получат 80 тыс. школьников Минска, для них в этом сезоне открыты 32 загородных оздоровительных лагеря. Работать базы отдыха будут по 5 смен продолжительностью 15-18 дней.

"Направим на оздоровление 120 детей с заболеванием сахарным диабетом и кардиопатологией. 100 детей с сахарным диабетом мы направляем в сопровождении одного из родителей. Они будут оздоравливаться, отдыхать на базе хорошего детского санатория "Солнышко", - пояснил начальник представительства Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Валерий Нафранович.

Валерий Нафранович news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0fcee426-0265-410a-b666-9b28589edaf8/conversions/0ca53590-2941-4794-baaf-a9863147e434-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0fcee426-0265-410a-b666-9b28589edaf8/conversions/0ca53590-2941-4794-baaf-a9863147e434-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0fcee426-0265-410a-b666-9b28589edaf8/conversions/0ca53590-2941-4794-baaf-a9863147e434-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0fcee426-0265-410a-b666-9b28589edaf8/conversions/0ca53590-2941-4794-baaf-a9863147e434-xl-___webp_1920.webp 1920w