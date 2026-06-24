Новые соцсети - новые угрозы: историк призвал не расслабляться в борьбе за умы молодежи

Насколько сегодня опасна политика ревизионизма, рассказал директор Центральной научной библиотеки НАН Беларуси, кандидат исторических наук в "Актуальном интервью" Станислав Юрецкий.

Гость интервью согласен, что память народа изменить возможно, и примером тому служат Прибалтика, страны бывшей Организации Варшавского договора, которых освободил советский солдат, но теперь там вовсю говорят о периоде "советской оккупации".

"Но все начинается со школьного учебника по истории, детей с маленьким жизненным опытом. Людей пенсионного возраста, видевших все своими глазами, возможно, но сложнее переформатировать, а молодые люди - чистый лист, и как его заполнишь, так человек и будет жить. Поэтому и наносится основной удар по молодежи. Через 10-20 лет они станут взрослыми людьми, пойдут в политику в собственных странах. К сожалению, пример Польши, Прибалтики, Украины показывают, что это возможно и к чему это приводит", - полагает директор Центральной научной библиотеки НАН Беларуси.

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Он обратил внимание, что пока расслабляться нельзя ведь каждый новый день - новый вызов в информационном поле. Собеседник уверен, что сегодня надо работать с интернетом, гаджетами, социальными сетями. "С каждым годом появляются новые тренды в соцсетях и новые соцсети. Они таят в себе возможности, но возможности везде сопровождаются опасностями, поэтому надо постоянно держать ухо востро и идти в ногу со временем", - заявил Станислав Юрецкий.