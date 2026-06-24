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Новые соцсети - новые угрозы: историк призвал не расслабляться в борьбе за умы молодежи

Новые соцсети - новые угрозы: историк призвал не расслабляться в борьбе за умы молодежи

Насколько сегодня опасна политика ревизионизма, рассказал директор Центральной научной библиотеки НАН Беларуси, кандидат исторических наук в "Актуальном интервью" Станислав Юрецкий.

Гость интервью согласен, что память народа изменить возможно, и примером тому служат Прибалтика, страны бывшей Организации Варшавского договора, которых освободил советский солдат, но теперь там вовсю говорят о периоде "советской оккупации".

"Но все начинается со школьного учебника по истории, детей с маленьким жизненным опытом. Людей пенсионного возраста, видевших все своими глазами, возможно, но сложнее переформатировать, а молодые люди - чистый лист, и как его заполнишь, так человек и будет жить. Поэтому и наносится основной удар по молодежи. Через 10-20 лет они станут взрослыми людьми, пойдут в политику в собственных странах. К сожалению, пример Польши, Прибалтики, Украины показывают, что это возможно и к чему это приводит", - полагает директор Центральной научной библиотеки НАН Беларуси.

директор Центральной научной библиотеки НАН Беларуси, кандидат исторических наук Станислав Юрецкий
Станислав Юрецкий

Он обратил внимание, что пока расслабляться нельзя ведь каждый новый день - новый вызов в информационном поле. Собеседник уверен, что сегодня надо работать с интернетом, гаджетами, социальными сетями. "С каждым годом появляются новые тренды в соцсетях и новые соцсети. Они таят в себе возможности, но возможности везде сопровождаются опасностями, поэтому надо постоянно держать ухо востро и идти в ногу со временем", - заявил Станислав Юрецкий.

Главное фото: freepik.com

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ОбществоМнение

Теги:

молодежьсоцсетиАктуальное интервьюистория