Политолог Панкратов: Кто бы ни пришел к власти в Литве, курс страны останется неизменным

"Кто бы сейчас ни пришел к власти в Литовской Республике, курс Литвы останется неизменным - ее мощнейшая милитаризация. Антиславянская направленность, агрессивность - все останется, ничего не поменяется, потому что для Литовской республики, как и для всех стран Балтии, это их роль, это их путь. Будущий премьер-министр со своими высказываниями, милитаризацией и пожеланием, чтобы молодежь служила в армии, конечно же, это не его решение, не его идеологическая установка, если она вообще у него есть. У таких людей, судя по его психопортрету, единственное желание - это меркантильное получение удовольствия, то есть казнокрадство, максимальный бытовой комфорт. В общем-то мы видим целый шлейф скандалов коррупционного содержания, откровенного воровства".