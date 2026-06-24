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В Беларуси стартовал республиканский марафон молодежи и студенчества

В преддверии Дня молодежи, который отметят уже 28 июня под девизом "Твой драйв. Твой успех. Твоя страна" в Беларуси проходит республиканский марафон молодежи и студенчества.

Его масштабные торжества объединяют тысячи активных, талантливых и инициативных молодых людей из всех уголков Беларуси. Программа разнообразна: интеллектуальные квесты и киберспорт, военно-исторические реконструкции, фестивали уличного искусства и экстремальных видов спорта.

Марафон проходит в формате единых тематических дней и является пространством, где рождаются смелые идеи, крепнет дружба и на деле подтверждается главное, что в стране есть все условия для самореализации молодежи.

Разделы:

ОбществоМолодежь

Теги:

марафонстуденты