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"Неописуемые впечатления, до сих пор дрожь": жители Гродно о передвижном музее "Поезд Победы"
В Гродно прибыл передвижной музей "Поезд Победы". На перроне его встречали представители органов власти и общественных объединений, молодежь и жители города.
Торжественный митинг был посвящен сохранению исторической памяти и подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны.
Василий Мойсак, начальник Барановичского отделения Белорусской железной дороги: "Эта экспозиция для того, чтобы все помнили и чтили наших дедов, которые сложили головы во времена ВОВ. Это страшные времена. Мы не должны об этом забывать и всегда помнить. Учитывая, что потеряли одну треть населения в эти страшные годы, это важно не только для железнодорожников, а для каждого жителя нашей республики".
В составе "Поезда Победы" - десять тематических вагонов, каждый из которых рассказывает об одном из этапов Великой Отечественной войны: от первых дней трагедии до долгожданной Победы. В Гродно экспозиция будет работать два дня.