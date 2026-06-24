"Неописуемые впечатления, до сих пор дрожь": жители Гродно о передвижном музее "Поезд Победы"

Василий Мойсак, начальник Барановичского отделения Белорусской железной дороги: "Эта экспозиция для того, чтобы все помнили и чтили наших дедов, которые сложили головы во времена ВОВ. Это страшные времена. Мы не должны об этом забывать и всегда помнить. Учитывая, что потеряли одну треть населения в эти страшные годы, это важно не только для железнодорожников, а для каждого жителя нашей республики".