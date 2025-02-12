Алешкин рассказал, как изменятся арендные ставки на коммерческую недвижимость в Минске в 2025 году

Партнер международной консалтинговой компании в сфере коммерческой недвижимости Андрей Алешкин осветил текущие тенденции в сфере коммерческой недвижимости и дал свои прогнозы на будущее.

Отвечая на вопрос о современных офисных помещениях, эксперт отметил, что рынок Минска полон предложений. На сегодняшний день в белорусской столице доступно более 1,1 млн м2 площадей для бизнес-центров, спроектированных по современным стандартам.

К этому добавляется 750 тыс. м2 офисных помещений в государственной собственности. Также стоит отметить, что также есть и около 440 тыс. м2 недвижимости не совсем современного качества. Общая площадь офисной недвижимости в Минске составляет около 2,1 млн м2.

Андрей Алешкин news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f63233f5-c2a4-462b-9614-108961ae07ad/conversions/c4f3232a-3902-43dc-9161-bd1417f5aa3a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f63233f5-c2a4-462b-9614-108961ae07ad/conversions/c4f3232a-3902-43dc-9161-bd1417f5aa3a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f63233f5-c2a4-462b-9614-108961ae07ad/conversions/c4f3232a-3902-43dc-9161-bd1417f5aa3a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f63233f5-c2a4-462b-9614-108961ae07ad/conversions/c4f3232a-3902-43dc-9161-bd1417f5aa3a-xl-___webp_1920.webp 1920w Андрей Алешкин

Затем Андрей Алешкин рассказал о текущей ситуации с вакантными площадями на фоне растущего спроса. Он упомянул, что ранее уровень вакантности был достаточно высок - к концу 2023 года он достигал 20 % для офисных помещений. Однако, начиная с весны 2024 года, ситуация значительно улучшилась. Уровень вакантности снизился до 10 %, а к концу 2024 года достиг и вовсе 7 %. По словам партнера консалтинговой компании, это очень хороший показатель, соответствующий общеевропейским стандартам вакантности.

Самый волнующий вопрос - цена. Эксперт прояснил ситуацию с ценами и со средней ставкой за офисные рабочие места.

"Сейчас ставки аренды офисных помещений в белорусских рублях варьируются в пределах от 20 до 35 белорусских рублей за 1 м2. Это зависит от качества, расположения и объема помещения, поэтому каждую ситуацию надо рассматривать отдельно. Средняя ставка для современных офисов в Минске составляет от 28 до 32 рублей за м2 для помещений, площадь которых составляет 300-400 м2. В некоторых случаях, если офис находится чуть дальше от центра Минска, то ставки могут быть около 25 рублей за м2", - объяснил Андрей Алешкин.

Он также обратил внимание на тенденции и прогнозы ближайшего будущего. Им были отмечены скорые вводы новых объектов как в Минске, так и по всей Беларуси. В частности, Андрей Алешкин упомянул о строительстве высотного здания "Газпрома" и большом финансовом центре деловой активности "Шантер Хилл" в Минск-Мире, который реанимирован и будет реализован новым собственником.

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Как добавил эксперт, рынок будет склонен к созданию офисных помещений без отделки. Девелоперы будут строить помещения и передавать их арендаторам, которые будут заполнять их по своему усмотрению.

Кроме того, ожидается и нормализация ставок аренды.

"Ставки немного выросли к концу 2024 года, но сейчас наблюдается их стабилизация, и в будущем они, вероятно, будут снижаться из-за появления множества новых проектов, что приведет к росту вакантности на рынке", - объяснил Андрей Алешкин.