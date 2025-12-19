Андрей Кривошеев назвал три причины стрессоустойчивости экономики Беларуси

Делегат VII Всебелорусского народного собрания, генеральный директор агентства "Минск-Новости", председатель правления Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев поделился мнением о Программе социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы, подчеркнув уникальность белорусской модели и ее способность к адаптации.

"Белорусская социально-экономическая модель славится своей автохтонностью и умением приспосабливаться к внешним негативным факторам, выживать и развиваться в самых непростых условиях. В частности, у нас есть пример ковидной пандемии: весь мир закрывался, была остановлена внешняя торговля по многим направлениям, а Беларусь как экспортно ориентированное государство, несмотря на все эти сложности, выжила и сохранилась", - отметил Андрей Кривошеев.

По его словам, Президент Беларуси Александр Лукашенко сейчас ставит более амбициозные задачи, связанные с расширением географии экспорта. "С этим связана и новая география белорусского экспорта. Алжир, Объединенные Арабские Эмираты, Султанат Оман, Мьянма, Вьетнам, Латинская Америка - это тот резерв, который дает нам возможность не только выходить с прямым экспортом на внешние рынки, но и заземлять наши технологии, то есть приходить на рынки надолго. Когда создаются сервисные логистические центры, хабы белорусских технологий, это задел на 10, 15, 20 лет вперед", - подчеркнул делегат ВНС.

Стрессоустойчивость экономики, по его мнению, обеспечивается и постоянной модернизацией. "Об этом также говорил глава государства. Нам необходимо выйти на уровень роботизации, эффективной реальной цифровизации, которая будет давать ту самую добавленную стоимость, производить высокотехнологичную продукцию", - сказал он.