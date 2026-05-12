"Белагро-2026": на форум уже подано 540 заявок от производителей

Минский выставочный центр готовится принять выставку "Белагро". Она пройдет со 2 по 6 июня. Форум традиционно собирает не только белорусских аграриев, работников пищевой и перерабатывающей промышленности, но и их зарубежных партнеров.

География участников с каждым годом расширяется. Подготовлена и насыщенная деловая программа.

Ежегодно летом Беларусь приглашает лидеров аграрной отрасли на международную специализированную выставку "Белагро". Это площадка, чтобы показать все свои достижения, что умеем делать сами: от продуктов питания до сельхозтехники.

География стран-партнеров, которые приезжают на "Белагро" со своими экспозициями, а также участвуют в деловой программе, становится все шире. В 2025 году в Беларусь приезжали страны Африки, в 2026-м также будут представители. Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, уже есть 540 заявок из 11 стран: Беларуси, России, Турции, Грузии, Омана и других стран. Будут представлены 18 регионов России на уровне руководства своих министерств сельского хозяйства. Но 5 российских регионов приедут со своими экспозициями: Белгородская, Брянская, Челябинская, Мурманская области, а также Краснодарский край.

Ксения Мелешко news.by

Ксения Мелешко, начальник главного управления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

"Для иностранных делегаций в 2026 году мы подготовили интересную локацию. Будет у нас поле, где будет демонстрироваться белорусская сельскохозяйственная техника в работе. Все участники от иностранных делегаций, а также специалисты отрасли могут посетить поле и посмотреть, как работает сельхозтехника на практике. Кроме того, выставку посетит ряд международных организаций, например, заместитель генерального секретаря ШОС, генеральный директор ФАО, представители Евразийской экономической комиссии".

Во время выставки "Белагро" запланирована и большая деловая программа. Например, в 2025 году стартовал такой форум, как "АгроШОС", в 2026-м он будет продолжен. Беларусь покажет свои возможности агротуризма. Новинка нынешнего года: деловые круги обсудят ретейл - возможности розничной торговли и вызовы, с которыми она сталкивается сегодня.

"Насыщенная программа будет для представителей розничной торговли. Кроме того, приедут российские торговые сети для того, чтобы провести переговоры и заключить контракты с белорусскими производителями", - отметила Ксения Мелешко.

Также в деловой части обсудят новые технологии в молочной отрасли, аграрное образование и условия хозяйственные для предприятий из Российской Федерации на территории Беларуси.