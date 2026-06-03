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Партнерство без границ: как регионы России и Беларусь строят общее завтра на ПМЭФ
Сколько стран собрал питерский форум, о чем говорили на площадке и в кулуарах 3 июня. Мировая экономика и технологии, определяющие будущее. Петербургский международный экономический форум, который стартовал 3 июня, обсуждает путь к стабильному будущему. Презентации, деловые переговоры, дискуссии и новые контракты. Большой диалог.
3 июня, - Международный день выставок. Дата подчеркивает важную роль таких экспозиций в развитии промышленности, технологий, международного сотрудничества и деловых связей. И символично, что именно в этот день открылся Петербургский экономический форум. Он уже стал настоящей экосистемой, которая объединяет производителей, госорганы, банкиров и экспертов для профессионального разговора и поиска оптимальных решений.
Время говорить. Собрались делегации из 130 стран мира. Выставка - это прежде всего визитная карточка. Диалог на разных языках. Делегации из 130 стран мира. Здесь точно нужно удивлять.
Новые решения. Роботы меняют архитектуру производства. Роботы сегодня и поводыри, и доставщики товара, и, конечно, без них уже сложно представить современное производство.
Александр Сергиевский, руководитель группы сервисного обслуживания роботов (Россия):
"Он может выполнять функции обходчика. На него устанавливается навесное оборудование: высокоточные сканеры, 3D-камеры, рука-манипулятор. Данный робот способен работать в опасных для человека местах. Там, где человеку находиться рискованно, робот выполнит все то же самое. При этом мы полностью исключаем человеческий фактор: человек может где-то полениться или что-то пропустить, а робот выполнит всю рутинную работу строго по программе и ничего не забудет".
Возможность обсудить важные проекты. Здесь бесконечное движение, переговоры, подписание соглашений и презентации, например, техноделикатесы.
Форум в Питере называют главным экономическим событием года. Здесь совершаются крупнейшие сделки, подписываются важнейшие контракты и звучат главные послания.
Приехав в эти дни в Санкт-Петербург, можно побывать во всех регионах России, переговорить, конечно, с руководством. Каждая область, конечно, удивляет своими фишками. Например, Республика Башкортостан и дерево Шадыре. Говорят, что оно знает ответы на все вопросы. Давайте попробуем. Расскажи о сотрудничестве Беларуси и Башкортостана.
На форуме говорят о стабильном будущем
Главная тема нынешнего форума - прагматичный диалог как путь к стабильному будущему. А его основа - это партнерство, интеграция и кооперация. Таких проектов совместной работы немало.
Наталья Яровова, руководитель Центра поддержки предпринимательства Смоленской области (Россия):
"Ваш опыт, ваши знания перенесены на Вяземский машиностроительный завод. И с 2026 года выпускаются 2 варианта этой техники. Вот здесь представлена техника Minsk Ranger 200 и Minsk Hunter 150".
Татарстан планирует открыть ресторан в Беларуси.
А вот Татарстан планирует в ближайшее время открыть ресторан своей кухни в Беларуси. Дни Казани в Минске показали, что интерес есть, партнеры обсуждают новые направления сотрудничества.
Радик Абдрахманов, руководитель национального комплекса Татарстана "Туган авылым" (Россия):
"Такие планы есть, нам бы очень хотелось, чтобы этот проект реализовался. Нашу кухню уже узнают в Беларуси. Потому что наши города - Казань и Минск - очень похожи по энергетике, на мой взгляд. Очень чистые, динамично развивающиеся города, в которых живут представители разных национальностей, как и у нас в Казани. Атмосфера здесь такая добрая, душевная".
Беларусь готова работать по новым проектам
Ценят в российских регионах и экспорт наших строительных услуг. Школы во Владимирской области открыли дорогу и пассажирскому транспорту.
Денис Синявский, министр экономического развития и промышленности Владимирской области России:
"Договорились о том, что сейчас проведем глубокий анализ на ближайший пятилетний и семилетний цикл закупок для того, чтобы уже белорусская сторона смогла предложить, какие варианты сотрудничества по поставкам техники могут быть реализованы на территории Владимирской области".
Старт проекта - белорусы будут строить ферму в Калужской области. Губернатор Калужской области на переговорах в Минске с Президентом Беларуси договорился о строительстве фермы по нашим технологиям. Партнеры рассчитывают начать строительство уже в этом году.
Владислав Шапша, губернатор Калужской области России:
"Поскольку молочное животноводство для нас является одним из приоритетов развития агропромышленного комплекса, наша цель к 2030 году – 1 млн т молока. Сегодня мы производим 620 тыс. т, но идем очень активно и уверены, что достигнем этой цели, в том числе с помощью наших белорусских братьев. Эта ферма, которая будет полностью укомплектована белорусским технологическим оборудованием. Самое важное - она будет построена на территории нашего региона. Мы уже нашли инвестора, завязалось крепкое партнерство. Благодаря ему, я думаю, в этом году мы начнем строительство такой фермы".
Наши инициативы. Укрепление научной безопасности. Беларусь на форуме в деловой части выступила и с инициативой создания наукометрической базы данных стран БРИКС. Ведь ныне все крупные базы принадлежат Западу, другие страны фактически бесплатно отдают им свои наработки. А собственный ресурс укрепит научную и информационную безопасность.
По сути, форум - это витрина идей. Их озвучивают здесь, чтобы сразу получить обратную связь. Уже завтра будут говорить о Союзном государстве, качестве товаров, поддержке производителей и общих брендах.