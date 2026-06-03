Черный хлеб с жареным луком - в Копыси провели модернизацию местной пекарни

Запах теплого хлеба - для многих именно с него начинаются семейные и даже национальные традиции.

В Копыси провели модернизацию местной пекарни

В городском поселке Копысь запах свежевыпеченного хлеба стал неотъемлемой частью повседневной жизни. Крестьянско-фермерское хозяйство завершило модернизацию местной пекарни. Это не просто обновление стен и оборудования - это переосмысленный подход к искусству выпечки, который обещает изменить представление о хлебе для каждого жителя.

Сергей Тетерин, глава КФХ "Копысь Старт ТС" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e667acfc-b660-4218-997a-a66c802bc52d/conversions/17f3ee60-416b-425f-8da1-ff2e29894366-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e667acfc-b660-4218-997a-a66c802bc52d/conversions/17f3ee60-416b-425f-8da1-ff2e29894366-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e667acfc-b660-4218-997a-a66c802bc52d/conversions/17f3ee60-416b-425f-8da1-ff2e29894366-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e667acfc-b660-4218-997a-a66c802bc52d/conversions/17f3ee60-416b-425f-8da1-ff2e29894366-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сергей Тетерин, глава КФХ "Копысь Старт ТС":

"Вместе со специалистом мы подобрали и запустили еще одну печь. Сейчас на производстве работают два агрегата, что позволило в три раза увеличить объем выпускаемой продукции. В ближайшей перспективе планируем расширить ассортимент: уже приобретено оборудование для изготовления пиццы, также думаем запустить производство смаженок и хот-догов - это то, что востребовано у населения. Наша продукция пользуется спросом, мы уже получили заявки от ряда близлежащих предприятий. Планируем обеспечивать свежим хлебом хозяйства и колхозы во время уборочной и посевной кампаний. Уверен, что наших мощностей хватит, чтобы полностью закрыть потребности как местных жителей, так и туристов".

С расширением производственных мощностей и торговых площадей пекарня стала настоящим центром притяжения для всех любителей выпечки. Пекари работают в две смены и производят внушительный ассортимент - 29 наименований хлеба и сдобы. Теперь здесь можно найти продукцию и по рецептам советской классики.

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В торговом зале представлены не только привычные батоны и булочки, отражающие богатство белорусской кулинарной культуры. Здесь создана буквально фабрика вкуса, а в Копыси готовы удовлетворить самые неожиданные запросы покупателей. На полках можно заметить продукцию, которая вызовет искренний интерес даже у искушенных гурманов.

Виктория Наумова, директор филиала КФХ "Копысь Старт ТС":

"Огромным спросом пользуются наши новинки, например, черный хлеб с жареным луком. Еще один хит, который сразу полюбился покупателям, - хлеб с морковью и семенами льна".

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Беларусь - страна хлеба. Эти слова Александра Лукашенко демонстрируют личное отношение к вопросу. Восстанавливать и развивать небольшие хлебопекарные производства было поручением Президента. А в апреле 2025 года во время визита в Копысь глава государства поставил задачу: расширить производственные мощности и торговые площади местной пекарни.

Качество жизни в регионах остается в числе основных приоритетов государственной политики, и люди это видят и ценят. Лучшее тому подтверждение - обновленная Копысь, где теперь разливается аромат свежеиспеченного хлеба, который манит буквально каждого прохожего.