19-летняя минчанка отдала мошенникам 6 тыс. рублей за "цифровую медкарту"

За 6 тыс. рублей 19-летняя девушка оформила цифровую медкарту - то, что девушка стала жертвой мошенников, ей объяснили родители и отвезли дочь в милицию. Там она рассказала, что звонок в мессенджере был якобы из поликлиники. После нескольких уточняющих вопросов и кода, который юная леди сообщила мошенникам. Но в тот момент она все же поняла, что это обман, правда вскоре аферисты все же сумели ее убедить в обратном.