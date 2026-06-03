Быстрая реакция водителя спасла пассажиров автобуса от серьезных травм. Инцидент случился на горной дороге. Камнепад застал врасплох водителя рейсового автобуса и его пассажиров. Ехать вперед было невозможно, а части горной породы продолжали падать. В итоге шофер решил сдавать назад. И благо среди пассажиров нашлись люди, которые быстро объяснили остальным водителям, что им срочно нужно сдавать назад. Оперативная реакция спасла ситуацию - обошлось без пострадавших.