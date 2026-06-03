От трактора-тяжеловеса BELARUS-5425 до гибридной клубники: второй день "БЕЛАГРО-2026"

Белорусско-российское сотрудничество 3 июня было в поле зрения на "БЕЛАГРО". Главное аграрное событие года продолжается. Почти 600 компаний из 12 стран, более 40 официальных делегаций - Минский международный выставочный центр всех встречает хлебосольно, показывает главные достижения нашего АПК и удивляет новинками.

Мощная новинка. На "БЕЛАГРО" представили трактор BELARUS-5425

Тот случай, когда "Беларус" - главный ньюсмейкер. Новинка мощная во всех смыслах. Трактор классической компоновки, но зато сколько силы. Ответ здесь точный: 542 лошадиные силы. Захватил любой, даже самый объемный агрегат и в поле. Да еще и с комфортом. Доказано опытным путем.

Александр Седельник, водитель-испытатель Минского тракторного завода news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7333141e-d9fc-41fd-9678-15386d5fc3aa/conversions/a9c38c7c-d20c-49bd-bb37-9a493149ac50-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7333141e-d9fc-41fd-9678-15386d5fc3aa/conversions/a9c38c7c-d20c-49bd-bb37-9a493149ac50-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7333141e-d9fc-41fd-9678-15386d5fc3aa/conversions/a9c38c7c-d20c-49bd-bb37-9a493149ac50-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7333141e-d9fc-41fd-9678-15386d5fc3aa/conversions/a9c38c7c-d20c-49bd-bb37-9a493149ac50-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александр Седельник, водитель-испытатель Минского тракторного завода:

"Все было изумительно. Обкатку прошел, удобно для управления. Я его первым заводил и первым испытывал. Ощущения, конечно, шикарные. Большой масштаб, большой. Удобно".

Новинку в деле первым увидел Первый месяц назад, в Праздник труда. Символично: этот трактор - настоящий трудяга. Готов пахать 24/7, только меняй механизаторов. И даже с такой нагрузкой служить должен долго (не забываем про пятилетку качества).

Игорь Земцов, генеральный конструктор Минского тракторного завода news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c433f04f-f9e7-4038-a9cf-9eeaa46f372a/conversions/fbb27e42-7f09-4427-94f2-a114d2af3600-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c433f04f-f9e7-4038-a9cf-9eeaa46f372a/conversions/fbb27e42-7f09-4427-94f2-a114d2af3600-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c433f04f-f9e7-4038-a9cf-9eeaa46f372a/conversions/fbb27e42-7f09-4427-94f2-a114d2af3600-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c433f04f-f9e7-4038-a9cf-9eeaa46f372a/conversions/fbb27e42-7f09-4427-94f2-a114d2af3600-xl-___webp_1920.webp 1920w

Игорь Земцов, генеральный конструктор Минского тракторного завода:

"Здесь очень много электроники, очень много программного обеспечения. Это для нас не то чтобы ново, но это тоже серьезный шаг вперед для развития и самого завода, и роста конструкторских служб, роста всех специалистов завода. Потому что и технологи, и производство, испытатели, другие специалисты благодаря этой машине, конечно, повышают свой уровень квалификации".

Беларусь и Россия обсуждают сотрудничество в АПК

Новинке будет где развернуться. Сделан он для бескрайних полей родной страны, но и любые экспортные расстояния тоже преодолеет. И чем "БЕЛАГРО" не повод договориться о будущих поставках? Клиенты здесь же, на выставке. Из одной только России больше 20 делегаций из регионов. Эти связи, как известно, прочнее любых внешних невзгод.

Сергей Мартынов, директор компании по производству пищевых добавок (Россия):

"Мы приехали сюда представить наши комплексные пищевые добавки и новую линейку сухих супов, сухих морсов. На "БЕЛАГРО" мы второй раз. Нам понравилось на "БЕЛАГРО". Много людей приходит на эту выставку, интересные новые связи появляются на этой выставке. В этом году нас уже больше из России приехало".

И многие стали частью национальной экспозиции "Сделано в России". Это как большой павильон, где за считанные минуты путешествуешь с Запада на Восток. Интересно посетителям и выгодно бизнесу.

Антон Коротцов, представитель Российского экспортного центра в Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9fab194a-06b2-4b49-908f-8e5010f76620/conversions/e6df2a3c-968b-46c9-9ca8-3a98996a1d20-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9fab194a-06b2-4b49-908f-8e5010f76620/conversions/e6df2a3c-968b-46c9-9ca8-3a98996a1d20-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9fab194a-06b2-4b49-908f-8e5010f76620/conversions/e6df2a3c-968b-46c9-9ca8-3a98996a1d20-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9fab194a-06b2-4b49-908f-8e5010f76620/conversions/e6df2a3c-968b-46c9-9ca8-3a98996a1d20-xl-___webp_1920.webp 1920w

Антон Коротцов, представитель Российского экспортного центра в Беларуси:

"За прошлый год российские экспортные центры при представительстве Республики Беларусь помогли более чем 1700 компаниям из Российской Федерации. Общий объем финансовой и нефинансовой поддержки превысил 140 млрд российских рублей. Поэтому участие в коллективном стенде - это тоже одна из наших форм поддержки".

Белорусский гибрид клубники

Так две страны строят конкретные планы, как вместе будем становиться сильнее. Вообще "БЕЛАГРО" - это выставка про будущее. Инновации в машиностроении, новые рецептуры и вкусные изобретения наших ученых.

Наталья Хадыко, заведующий отделом Института плодоводства Национальной академии наук:

"Первый белорусский гибрид земляники садовой, она же клубника, нейтрального светового дня, предназначен для выращивания в теплице, для получения внесезонной ягоды, внесезонного урожая. Также мы здесь представляем гибрид жимолости. Это первая летняя ягода, она созревает самая первая, раньше, чем клубника. Отличается множеством полезных свойств, по вкусу напоминает кому-то чернику, кому-то голубику, но с легким цветочным привкусом".

гибрид жимолости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/95b7f428-d0d7-449b-a947-ab778c37a71f/conversions/6d815551-5b24-46c7-998a-bd11c58dc8cd-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/95b7f428-d0d7-449b-a947-ab778c37a71f/conversions/6d815551-5b24-46c7-998a-bd11c58dc8cd-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/95b7f428-d0d7-449b-a947-ab778c37a71f/conversions/6d815551-5b24-46c7-998a-bd11c58dc8cd-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/95b7f428-d0d7-449b-a947-ab778c37a71f/conversions/6d815551-5b24-46c7-998a-bd11c58dc8cd-xl-___webp_1920.webp 1920w