Лето с пользой и зарплатой: лагеря труда и отдыха набирают популярность у школьников

В Беларуси начали свою работу лагеря труда и отдыха. Какие сегодня есть предложения для школьников и сколько можно заработать этим летом.

С началом летних каникул в Беларуси стартовала работа лагерей труда и отдыха. За смену школьники осваивают трудовые навыки в сельском хозяйстве, благоустройстве, ремонте и швейном деле.

Расскажем, какие варианты трудоустройства доступны школьникам в этом сезоне.

В столичной школе № 54 в самом разгаре работа лагеря труда и отдыха. Ребята помогают сделать родное учреждение красивее и уютнее. Например, восьмиклассница Вероника Слаук пропалывает грядки и ухаживает за растениями. Девочка признается, что такой труд на свежем воздухе ей только в удовольствие, а чувствовать себя частью большого общего дела - вдвойне приятно.

Вероника Слаук, учащаяся СШ № 54 г. Минска имени Е. В. Клумова news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aeb1b11b-dbe1-4f57-9565-b3f047489ea1/conversions/2de761bc-9854-429a-ad1c-4a01a45020e0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aeb1b11b-dbe1-4f57-9565-b3f047489ea1/conversions/2de761bc-9854-429a-ad1c-4a01a45020e0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aeb1b11b-dbe1-4f57-9565-b3f047489ea1/conversions/2de761bc-9854-429a-ad1c-4a01a45020e0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aeb1b11b-dbe1-4f57-9565-b3f047489ea1/conversions/2de761bc-9854-429a-ad1c-4a01a45020e0-xl-___webp_1920.webp 1920w

Вероника Слаук, учащаяся СШ № 54 г. Минска имени Е. В. Клумова:

"В лагерь труда и отдыха я пришла, потому что это хорошая возможность заработать свои первые деньги, провести время с друзьями и, конечно же, с пользой. Чаще всего мы собираем траву с земли, поливаем грядки, пропалываем сорняки и подметаем дорожки".

СШ 34 news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/73c48488-b1d6-4fe2-aa1c-b31453bd6e4c/conversions/e968dc0a-01c6-4e3b-bb2b-180d62252d13-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/73c48488-b1d6-4fe2-aa1c-b31453bd6e4c/conversions/e968dc0a-01c6-4e3b-bb2b-180d62252d13-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/73c48488-b1d6-4fe2-aa1c-b31453bd6e4c/conversions/e968dc0a-01c6-4e3b-bb2b-180d62252d13-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/73c48488-b1d6-4fe2-aa1c-b31453bd6e4c/conversions/e968dc0a-01c6-4e3b-bb2b-180d62252d13-xl-___webp_1920.webp 1920w

Как правило, смены в таком лагере длятся до 18 дней. Заработок школьников варьируется от 80 до 500 рублей. А занятость носит практико-ориентированный характер и продолжается от 2 часов 18 минут до 3,5 часов в день в зависимости от возраста.

Рената Папковская, учащаяся СШ № 54 г. Минска имени Е. В. Клумова:

"Сейчас мы раскладывали книги, систематизировали их, просто убирались в библиотеке. Вчера работали на улице. Эта работа - мой первый трудовой опыт и первый заработок. Нам обещали, что мы заработаем 200-300 рублей".

Татьяна Тарасова, директор СШ № 54 г. Минска имени Е. В. Клумова:

"На сегодняшний день количество желающих попасть в лагерь труда и отдыха растет с каждой сменой. Подростки понимают, что это их первый заработок и первый трудовой опыт. В рамках лагерной смены ребята трудятся на грядках, помогают в школьной библиотеке, чинят ученическую мебель, работают в столовой и благоустраивают территорию. Во второй половине дня для них организованы спортивные мероприятия, мастер-классы, а также экскурсии в ботанический сад и на различные предприятия".

Такая практика уже зарекомендовала себя. Лагеря труда и отдыха успешно функционируют в системе образования Беларуси с 2012 года. Всего в текущем летнем созоне этот вид досуга выбрали 14 тыс. несовершеннолетних.

В Центре дополнительного образования детей и молодежи "Контакт" уже более 10 лет на базе этого учреждения организуют временную трудовую занятость для молодежи. Сейчас здесь работают школьники со всей столицы.

Елена Липень, директор Центра дополнительного образования детей и молодежи "Контакт" г. Минска news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/acb4dee7-713a-4fda-b217-07201742622c/conversions/46cfc833-1c36-4daf-916c-c288b90a808f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/acb4dee7-713a-4fda-b217-07201742622c/conversions/46cfc833-1c36-4daf-916c-c288b90a808f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/acb4dee7-713a-4fda-b217-07201742622c/conversions/46cfc833-1c36-4daf-916c-c288b90a808f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/acb4dee7-713a-4fda-b217-07201742622c/conversions/46cfc833-1c36-4daf-916c-c288b90a808f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Елена Липень, директор Центра дополнительного образования детей и молодежи "Контакт" г. Минска:

"Все они официально трудоустроены, заведена трудовая книжка и открыт карт-счет. Оформлены ребята рабочими по обслуживанию здания, но сейчас они занимаются благоустройством территории нашего учреждения. Мы ежегодно участвуем в конкурсе "Цветущая столица" и вместе с ребятами и педагогами создаем вот такую красоту на нашей территории. Ребята работают по 4 часа 36 минут в день. Собрались очень интересные, мотивированные учащиеся, которые хотят заработать свои первые деньги и почувствовать независимость от родителей".

"Этим летом я впервые в жизни решила поработать. Выбрала центр "Контакт", потому что здесь, на мой взгляд, созданы очень хорошие условия, считает учащаяся гимназии № 34 г. Минска Полина Баева. - Я получаю официальное трудоустройство, трудовую книжку и достойную зарплату за 10 рабочих дней. В мои обязанности входит озеленение и благоустройство территории, чтобы гостям Центрального района и жителям Минска было приятно здесь находиться".

Анна Рысевец, начальник отдела воспитательной и идеологической работы Комитета по образованию Мингорисполкома news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7b25b8a1-81cb-414c-a269-0d1cf8a7922b/conversions/74136d7f-d374-490b-98d9-68edea9ccac0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7b25b8a1-81cb-414c-a269-0d1cf8a7922b/conversions/74136d7f-d374-490b-98d9-68edea9ccac0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7b25b8a1-81cb-414c-a269-0d1cf8a7922b/conversions/74136d7f-d374-490b-98d9-68edea9ccac0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7b25b8a1-81cb-414c-a269-0d1cf8a7922b/conversions/74136d7f-d374-490b-98d9-68edea9ccac0-xl-___webp_1920.webp 1920w

Анна Рысевец, начальник отдела воспитательной и идеологической работы Комитета по образованию Мингорисполкома:

"На сегодняшний день более 5 тыс. несовершеннолетних учащихся уже распланировали свои каникулы и смогут потрудиться на различных объектах столицы, чтобы получить первый заработок. На протяжении всего года также активно работают студенческие отряды. Их формированием занимаются комитеты Белорусского республиканского союза молодежи. Ребята, достигшие 14 лет, могут присоединяться к студотрядам - с ними заключаются соответствующие договоры на базе предприятий и организаций".