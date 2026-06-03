Семейный клубничный конвейер: как Наумовичи из Налибоков собирают миллионы просмотров и тонны ягод

В Беларуси продолжается большая аграрная неделя. А тренды задают сами белорусы. Пример тому - клубничная история фермеров из Столбцовского района. Большая и дружная семья Наумович вот уже 10 лет выращивает сладкую ягоду в теплицах с капельным поливом, чтобы в самом начале летнего сезона всех удивлять богатым урожаем. Своими лайфхаками фермеры делятся и в соцсетях. Их клубничные ролики собирают миллионы просмотров.

Фермеры выращивают клубнику по современным технологиям

Дружная и большая семья Наумович из Минской области занимается фермерством уже почти 10 лет. На своем огороде в 11 гектаров они выращивают клубнику, спаржу и огурцы, а также голубику и смородину, есть свой яблочный и грушевый сад.

семья Наумович из Минской области news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b8baf254-7f37-4393-bec6-fe364f7d487e/conversions/1d186dba-f971-423a-9723-0c729aeec7c8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b8baf254-7f37-4393-bec6-fe364f7d487e/conversions/1d186dba-f971-423a-9723-0c729aeec7c8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b8baf254-7f37-4393-bec6-fe364f7d487e/conversions/1d186dba-f971-423a-9723-0c729aeec7c8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b8baf254-7f37-4393-bec6-fe364f7d487e/conversions/1d186dba-f971-423a-9723-0c729aeec7c8-xl-___webp_1920.webp 1920w

Клубничные плантации с белорусской пропиской! Агрогородок Налибоки в Столбцовском районе - центр витаминных трендов и экспериментов. Отечественные технологии и комфортный климат позволяют уже сейчас получать зрелую ягоду на своем огороде.

Татьяна Наумович, фермер:

"Сажать стараемся в июле, чтобы пораньше и получить полноценный урожай. Кассетную рассаду мы раньше всегда покупали. А сейчас хотим попробовать вырастить ее сами. В этом году мы посадили еще целый квадрат ремонтантной малины. Хотим поэкспериментировать. Нам сказали, что она может давать до трех урожаев за сезон. Но это у нас пока пробный вариант".

Красную ягоду выращивают всех сортов - раннего, среднего и позднего. Как в открытом, так и в закрытом грунте. Урожай зреет в естественных условиях и по специальным технологиям. За местной клубникой люди съезжаются из разных уголков Беларуси.

Катерина Вержбицкая, фермер, блогер:

"Наша главная семейная задача - это реализовать продукцию. Потому что урожай у нас бывает очень разный: иногда небольшие партии, а иногда - тонна или даже 2 тонны клубники. Это очень большой объем. Продать такое количество за один день на рынке крайне сложно. Поэтому нужно обязательно постараться реализовать весь этот урожай".

Ягодные лайки собирают и в соцсетях. Аудитория - почти 15 тыс. К съемке трендовых видеороликов присоединяется вся семья. Здесь хочется каждому рассказать о своих успехах и достижениях.

Вероника Наумович, фермер, блогер:

"Каждый процесс мы снимаем и выкладываем в наши социальные сети. Чтобы покупатель видел весь путь от зарождения продукта до конечного результата. Каждый день мы также рассказываем в Instagram и TikTok о сортах, которые везем, и о стоимости. Чтобы человек точно знал, за какой ягодой он приедет".

"Если позволяет время, мы тоже приезжаем сюда и помогаем родителям с продажей. Сейчас они еще могут сами где-то выбрать балаганы, но когда пойдет основная клубника - а у нас около 5 гектаров, - вдвоем уже не справиться. Тогда нужно работать с утра до ночи всей семьей", - сказал Дмитрий Наумович.

Дмитрий Вержбицкий, фермер, блогер:

"Если любишь свою работу, саму ягоду и покупателя, который к тебе приходит и уже стал почти родным, - тогда это одно сплошное удовольствие. Главное - гореть своим делом. Я действительно люблю клубнику, общение с людьми и весь этот образ жизни".