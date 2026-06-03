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"Запрет на выезд" и "грабительские" проценты: эксперты развеяли главные мифы о лизинге

"Запрет на выезд" и "грабительские" проценты: эксперты развеяли главные мифы о лизинге

Лизинг в Беларуси набирает популярность, но вокруг него до сих пор ходит множество слухов: от "грабительских" процентов до "запрета" на выезд за рубеж из-за имеющегося лизинга. В ток-шоу "Экономическая среда" эксперты разобрали самые острые вопросы от населения.

1. Проценты по лизингу выше процентов по кредиту?

Пояснение от заместителя председателя правления Национального банка Республики Беларусь Андрея Картуна: Это не точно, все зависит от индивидуальных условий.

заместитель председателя правления Национального банка Республики Беларусь Андрей Картун
Андрей Картун

2. На авто, приобретенном в лизинг, нельзя выехать за границу?

Пояснение от председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по экономике, бюджету и финансам Романа Бродова: Юридических ограничений по использованию транспортных средств, связанных с выездом за рубеж, нет. Важно, чтобы это не был выезд, связанный с постоянным перемещением. Ограничения лишь существуют в смене собственника. В техническом паспорте указывается фамилия владельца, а не лизинговой компании. Человек не может вывезти автомобиль в другую страну и продать ее, однако выезжать в другую страну, например, на отдых позволяется.

3. Лизинг оформить гораздо легче, чем получить банковский кредит?

Пояснение от директора Ассоциации лизингодателей, председателя постоянно действующего Третейского суда "Лизинговая арбитражная палата" Сергея Шимановича: Да, это правда. Сейчас лизинг, особенно на недорогие товары, можно оформить за день с момента обращения после оценки лизингополучателя.

директор Ассоциации лизингодателей, председатель постоянно действующего Третейского суда "Лизинговая арбитражная палата" Сергей Шиманович
Сергей Шиманович

4. Лизинг с нулевым удорожанием, без первоначального взноса - это реально работает?

Пояснение от заместителя председателя правления Национального банка Республики Беларусь Андрея Картуна: Это договоренность, партнерская программа и взаимоотношения производителя и лизинговой компании. Если лизинговая компания получает дополнительную скидку от производителя, то она может дать льготные условия. Лизинг в этом плане более гибкий, чем кредит.

5. В случае ДТП на авто, приобретенном в лизинг, все убытки ложатся на лизинговую компанию?

Пояснение от председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по экономике, бюджету и финансам Романа Бродова: Нужно читать договор, но по общему правилу расходы несет тот, кто виноват. Чаще всего лизинговая компания во взаимоотношениях с физическими лицами не предоставляет автомобили в лизинг без соответствующего страхования. Да, программа КАСКО стоит дороже, но позволяет исключить подобного рода проблемы, кто все-таки должен заплатить. В целом лизинговая компания этим не занимается, чаще всего это является обязанностью страховой компании.

председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по экономике, бюджету и финансам Роман Бродов
Роман Бродов

6. Страхование лизингового имущества является строго обязательным?

Пояснение от директора Ассоциации лизингодателей, председателя постоянно действующего Третейского суда "Лизинговая арбитражная палата" Сергея Шимановича: Страховка не является обязательной, но ее наличие желательно - это снижает риски самого лизингополучателя. Дадут ли без страховки, зависит от политики лизинговой организации. Нечасто, но такое бывает.

Разделы:

ОбществоТранспорт

Теги:

Экономическая средализинг