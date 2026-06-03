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"Запрет на выезд" и "грабительские" проценты: эксперты развеяли главные мифы о лизинге
Лизинг в Беларуси набирает популярность, но вокруг него до сих пор ходит множество слухов: от "грабительских" процентов до "запрета" на выезд за рубеж из-за имеющегося лизинга. В ток-шоу "Экономическая среда" эксперты разобрали самые острые вопросы от населения.
1. Проценты по лизингу выше процентов по кредиту?
Пояснение от заместителя председателя правления Национального банка Республики Беларусь Андрея Картуна: Это не точно, все зависит от индивидуальных условий.
2. На авто, приобретенном в лизинг, нельзя выехать за границу?
Пояснение от председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по экономике, бюджету и финансам Романа Бродова: Юридических ограничений по использованию транспортных средств, связанных с выездом за рубеж, нет. Важно, чтобы это не был выезд, связанный с постоянным перемещением. Ограничения лишь существуют в смене собственника. В техническом паспорте указывается фамилия владельца, а не лизинговой компании. Человек не может вывезти автомобиль в другую страну и продать ее, однако выезжать в другую страну, например, на отдых позволяется.
3. Лизинг оформить гораздо легче, чем получить банковский кредит?
Пояснение от директора Ассоциации лизингодателей, председателя постоянно действующего Третейского суда "Лизинговая арбитражная палата" Сергея Шимановича: Да, это правда. Сейчас лизинг, особенно на недорогие товары, можно оформить за день с момента обращения после оценки лизингополучателя.
4. Лизинг с нулевым удорожанием, без первоначального взноса - это реально работает?
Пояснение от заместителя председателя правления Национального банка Республики Беларусь Андрея Картуна: Это договоренность, партнерская программа и взаимоотношения производителя и лизинговой компании. Если лизинговая компания получает дополнительную скидку от производителя, то она может дать льготные условия. Лизинг в этом плане более гибкий, чем кредит.
5. В случае ДТП на авто, приобретенном в лизинг, все убытки ложатся на лизинговую компанию?
Пояснение от председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по экономике, бюджету и финансам Романа Бродова: Нужно читать договор, но по общему правилу расходы несет тот, кто виноват. Чаще всего лизинговая компания во взаимоотношениях с физическими лицами не предоставляет автомобили в лизинг без соответствующего страхования. Да, программа КАСКО стоит дороже, но позволяет исключить подобного рода проблемы, кто все-таки должен заплатить. В целом лизинговая компания этим не занимается, чаще всего это является обязанностью страховой компании.
6. Страхование лизингового имущества является строго обязательным?
Пояснение от директора Ассоциации лизингодателей, председателя постоянно действующего Третейского суда "Лизинговая арбитражная палата" Сергея Шимановича: Страховка не является обязательной, но ее наличие желательно - это снижает риски самого лизингополучателя. Дадут ли без страховки, зависит от политики лизинговой организации. Нечасто, но такое бывает.