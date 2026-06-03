"Запрет на выезд" и "грабительские" проценты: эксперты развеяли главные мифы о лизинге

Лизинг в Беларуси набирает популярность, но вокруг него до сих пор ходит множество слухов: от "грабительских" процентов до "запрета" на выезд за рубеж из-за имеющегося лизинга. В ток-шоу "Экономическая среда" эксперты разобрали самые острые вопросы от населения.

1. Проценты по лизингу выше процентов по кредиту?

Пояснение от заместителя председателя правления Национального банка Республики Беларусь Андрея Картуна: Это не точно, все зависит от индивидуальных условий.

Андрей Картун news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f494b486-9a06-46f7-9a55-ffae5c649ba5/conversions/aeda4450-8f82-457e-919b-1d4568e326bd-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f494b486-9a06-46f7-9a55-ffae5c649ba5/conversions/aeda4450-8f82-457e-919b-1d4568e326bd-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f494b486-9a06-46f7-9a55-ffae5c649ba5/conversions/aeda4450-8f82-457e-919b-1d4568e326bd-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f494b486-9a06-46f7-9a55-ffae5c649ba5/conversions/aeda4450-8f82-457e-919b-1d4568e326bd-xl-___webp_1920.webp 1920w Андрей Картун

2. На авто, приобретенном в лизинг, нельзя выехать за границу?

Пояснение от председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по экономике, бюджету и финансам Романа Бродова: Юридических ограничений по использованию транспортных средств, связанных с выездом за рубеж, нет. Важно, чтобы это не был выезд, связанный с постоянным перемещением. Ограничения лишь существуют в смене собственника. В техническом паспорте указывается фамилия владельца, а не лизинговой компании. Человек не может вывезти автомобиль в другую страну и продать ее, однако выезжать в другую страну, например, на отдых позволяется.

3. Лизинг оформить гораздо легче, чем получить банковский кредит?

Пояснение от директора Ассоциации лизингодателей, председателя постоянно действующего Третейского суда "Лизинговая арбитражная палата" Сергея Шимановича: Да, это правда. Сейчас лизинг, особенно на недорогие товары, можно оформить за день с момента обращения после оценки лизингополучателя.

Сергей Шиманович news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c8e3280e-1eca-4f69-bba2-17c211706743/conversions/7f68b367-0baa-4216-b2fb-cd458c773943-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c8e3280e-1eca-4f69-bba2-17c211706743/conversions/7f68b367-0baa-4216-b2fb-cd458c773943-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c8e3280e-1eca-4f69-bba2-17c211706743/conversions/7f68b367-0baa-4216-b2fb-cd458c773943-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c8e3280e-1eca-4f69-bba2-17c211706743/conversions/7f68b367-0baa-4216-b2fb-cd458c773943-xl-___webp_1920.webp 1920w Сергей Шиманович

4. Лизинг с нулевым удорожанием, без первоначального взноса - это реально работает?

Пояснение от заместителя председателя правления Национального банка Республики Беларусь Андрея Картуна: Это договоренность, партнерская программа и взаимоотношения производителя и лизинговой компании. Если лизинговая компания получает дополнительную скидку от производителя, то она может дать льготные условия. Лизинг в этом плане более гибкий, чем кредит.

5. В случае ДТП на авто, приобретенном в лизинг, все убытки ложатся на лизинговую компанию?

Пояснение от председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по экономике, бюджету и финансам Романа Бродова: Нужно читать договор, но по общему правилу расходы несет тот, кто виноват. Чаще всего лизинговая компания во взаимоотношениях с физическими лицами не предоставляет автомобили в лизинг без соответствующего страхования. Да, программа КАСКО стоит дороже, но позволяет исключить подобного рода проблемы, кто все-таки должен заплатить. В целом лизинговая компания этим не занимается, чаще всего это является обязанностью страховой компании.

Роман Бродов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1aceffec-84b4-44ed-9653-d4075319336e/conversions/1da14dea-78bd-43b0-8bd5-00e9eef6b4b5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1aceffec-84b4-44ed-9653-d4075319336e/conversions/1da14dea-78bd-43b0-8bd5-00e9eef6b4b5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1aceffec-84b4-44ed-9653-d4075319336e/conversions/1da14dea-78bd-43b0-8bd5-00e9eef6b4b5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1aceffec-84b4-44ed-9653-d4075319336e/conversions/1da14dea-78bd-43b0-8bd5-00e9eef6b4b5-xl-___webp_1920.webp 1920w Роман Бродов

6. Страхование лизингового имущества является строго обязательным?