Найдены уникальные артефакты XI века: как открытие меняет представления о средневековом быте

Ученые из Института истории Национальной академии наук Беларуси во время раскопок у реки Менки обнаружили уникальные артефакты XI века - фрагменты деревянной обугленной тарелки и древней берестяной посуды. Это первая подобная находка за последние 70 лет.

Археологический комплекс на реке Менка под Минском - в центре внимания ученых. Летний сезон раскопок принес уникальные артефакты XI в. Огонь, уничтоживший постройку, спас историю.

Андрей Войтехович, завотделом археологии Института истории НАН Беларуси:

"Мы нашли обугленные фрагменты деревянной посуды, которые на этом памятнике ранее не находили никогда. Дело в том, что состав местной почвы не позволяет сохраниться органическим веществам, в том числе дереву. Посуда уцелела лишь благодаря тому, что побывала в огне, но до конца не сгорела. Это несколько фрагментов резного блюда или тарелки, а также фрагмент стенки деревянного сосуда и фрагмент бересты".

Городище на Менке - сегодня один из важнейших археологических памятников Беларуси. Ранее это было укрепленное поселение. Найденные предметы быта и монеты подтверждают, что жившие здесь люди вели активную хозяйственную и торговую жизнь.

Алексей Авласович, заведующий Центром археологии Института истории НАН Беларуси:

"Мы вышли на материк - то есть тот слой, где археологических находок уже нет. Но именно в нем мы встречаем хозяйственные ямы, которые крайне важны, ведь здесь мы встречаем материал самого первого населения".

Сегодня на раскопках проходят практику студенты Белорусского государственного университета культуры и искусств. Каждый их шаг и взмах кисточки открывает новую страницу истории древнего Минска.

На 2027 год запланирован маршрут археологических исследований в южном районе малого Городища. Пока историки не знают, каким образом он формировался. Новая экспедиция добавит штрихи к белорусской истории.