Хренин: Вероятность развязывания военного конфликта в отношении РФ и Беларуси предельно высока

Вероятность развязывания военного конфликта в отношении Беларуси и России и его последующей трансформации в глобальный конфликт предельно высока. Это отметил глава нашего оборонного ведомства на встрече Совета министров обороны стран ОДКБ в Москве.

Беларусь информировала союзников о масштабном переоснащении европейских армий, наращивании возможностей по переброске войск НАТО, поддержании передового военного присутствия в Польше и странах Балтии.

Только официально речь более чем о 20 тыс. военных, задействованных в операциях по усилению "восточного фланга" альянса, плюс десятки военных учений НАТО.

По словам Виктора Хренина, все эти вывозы, стоящие перед ОДКБ, требуют консолидации.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

"Оценивая сложившуюся обстановку в Восточно-Европейском регионе, констатируем, что вероятность развязывания военного конфликта в отношении Российской Федерации и Республики Беларусь, входящих в ОДКБ, как и возможность его последующей трансформации из регионального в глобальный, предельно высока. Этот и другие вызовы, стоящие перед нашей организацией, требуют безусловной консолидации, высокой скорости принятия решений, способности действовать как единый организм".

3 июня состоялась двусторонняя встреча министров обороны Беларуси и России. В условиях непрерывной враждебной деятельности НАТО у границ Союзного государства мы вынуждены активизировать военное сотрудничество двух стран.