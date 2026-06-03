Белорус Сергей Белан возглавил мировой рейтинг IT-лидеров

Белорусский специалист признан одним из лучших IT-руководителей мира. Исполнительный директор Банковского процессингового центра Сергей Белан стал победителем престижного международного конкурса "Топ-100 IT-лидеров". Причем первое место он занял не только в своей отрасли, но и в общем зачете.

О человеке, который отвечает за технологии, стоящие за миллионами платежей.

Каждый день миллионы белорусов расплачиваются банковскими картами, переводят деньги и совершают покупки с помощью смартфона. Для большинства это привычное действие занимает несколько секунд. Но за каждой такой операцией стоит сложная технологическая система и работа сотен специалистов. Одна из ключевых фигур этой сферы - исполнительный директор Банковского процессингового центра Сергей Белан.

Сергей Белан, исполнительный директор Банковского процессингового центра:

"Одно из ключевых направлений нашей работы - процессинг операций по банковским карточкам. Это сложная высокотехнологичная сфера, где особенно важны надежность, бесперебойность работы и способность оперативно реагировать на любые нестандартные ситуации. Еще одно важное направление - развитие инфраструктуры приема платежей".

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В прошлом году Сергей Белан стал лучшим в нескольких номинациях в российском конкурсе. В 2026-м уже в международном рейтинге "Топ-100 IT-лидеров" участвовали представители 33 стран. Эксперты оценивали профессиональные достижения, лидерские качества, реализованные проекты и эффективность внедренных решений. По итогам конкурса белорусский специалист занял первое место в общем зачете и в категории "Банковское дело и финансы".

Сергей Белан, исполнительный директор Банковского процессингового центра:

"В 2018 году было создано международное профессиональное сообщество Global CIO, которое сегодня объединяет более 10 тыс. IT-руководителей из 125 стран мира. Это площадка, где эксперты обмениваются опытом и лучшими практиками в области цифровой трансформации. В 2026 году в конкурсе приняли участие представители 33 стран".

От "Белкарт" до мобильных платежей

Сегодня Банковский процессинговый центр обеспечивает работу безналичных расчетов по всей стране. Здесь развивают национальную платежную систему "Белкарт", внедряют современные сервисы и обеспечивают бесперебойную работу платежной инфраструктуры. Отдельное направление - кибербезопасность.

Сергей Белан, исполнительный директор Банковского процессингового центра:

"У нас действует собственный центр кибербезопасности, аттестованный ОАЦ при Президенте Республики Беларусь. Сегодня центр кибербезопасности Банковского процессингового центра обеспечивает защиту около 80 % всех карточных транзакций международных платежных систем, совершаемых в стране. Накопленный опыт позволяет нам обеспечивать защиту не только собственных систем, но и предлагать услуги сторонним организациям".

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