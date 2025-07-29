Беларусь и Эфиопия обсуждают создание совместных предприятий по сборке сельхозтехники

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Беларусь и Эфиопия прорабатывают создание совместных предприятий по сборке сельхозтехники. Об этом после встречи у Президента Беларуси сказал министр иностранных дел Эфиопии Гедион Тимотевос, сообщает БЕЛТА.

"В настоящий момент между нашими странами идет конкретная проработка вопроса создания на территории Эфиопии совместных предприятий по сборке белорусской сельскохозяйственной техники с использованием белорусских оборудования и технологий. Впоследствии мы надеемся, что собранная на территории нашей страны техника сможет продаваться в другие страны Африканского континента. Надеюсь, что переговоры в этой области будут завершены в самом ближайшем будущем", - сказал министр.