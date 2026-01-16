Беларусь и Катар намерены развивать инвестиционное сотрудничество и туризм

Беларусь и Катар намерены активизировать сотрудничество в инвестиционной сфере и туризме. Перспективы взаимодействия обсудили 16 января в Совете Республики.

Стороны обсудили текущее состояние и дальнейшие направления двустороннего взаимодействия. Особое внимание уделили торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству. Также в центре внимания - развитие туризма и гуманитарных связей.

Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Мы обсуждали вопросы взаимодействия и в международных организациях, наши взгляды и подходы к решению мировых конфликтов исключительно политико-дипломатическими средствами полностью совпадают. Вы знаете, что Катар играет очень активную посредническую роль и в урегулировании ближневосточного конфликта, и в урегулировании ряда конфликтов в африканском регионе, в латиноамериканском регионе. И мы, естественно, будем продолжать наше активное взаимодействие".

Сегодня Беларусь и Катар отмечают 30-летие установления дипломатических отношений. За это время странам удалось выстроить доверительный и конструктивный диалог на всех уровнях.