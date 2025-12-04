Беларусь и Куба заинтересованы расширять сотрудничество в промышленности

Беларусь и Куба заинтересованы расширять сотрудничество в сфере промышленности. Об этом шла речь на межпарламентском семинаре.

Беларусь готова рассматривать любые кооперационные проекты, главное - чтобы это было экономически целесообразно. На Кубе уже работает сборочное производство тракторов.

Леонид Рыжковский, замминистра промышленности Беларуси:

"Куба заинтересована в поставке нашей продукции. Наша продукция знакома кубинскому рынку. Мы готовы поставлять сельскохозяйственную технику, предлагаем нашим партнерам бытовую технику. Эти вопросы обсуждались с кубинской делегацией в рамках выставки "ИННОПРОМ". Дополнительно было организовано посещение наших предприятий. В очередной раз мы подтвердили нашу готовность сотрудничать, подтвердили качество белорусской продукции. Поэтому, конечно же, кубинская сторона заинтересована, и нам есть что кубинской стороне предложить".

Не только Кубу, но и другие страны Латинской Америки привлекает белорусская техника. Особенно востребована продукция для возделывания полей и развития инфраструктуры.