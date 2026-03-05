3.75 BYN
Беларусь и Мали обсудили перспективы взаимовыгодного сотрудничества
В Беларуси с рабочим визитом находится делегация Республики Мали. 5 марта перспективы взаимовыгодного сотрудничества - от научно-технического и гуманитарного до реализации совместных экономических проектов - обсуждали в Совете Республики.
Мали - перспективный партнер Беларуси в регионе Западной Африки. Основой экономики является сельское хозяйство, в котором занято 80 % трудоспособного населения. Нынешний курс страны направлен на создание современного агропромышленного производства. Мали - один из крупнейших в Африке производителей хлопка.
Беларусь, в свою очередь, предлагает комплексные решения по поставке различной техники, а также мясной и молочной продукции, включая детское питание.
Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
"Мы договорились наработать конкретные проекты по продвижению нашей сельскохозяйственной техники, в которой есть потребность у Мали, нашей грузовой и карьерной техники, потому что сегодня в Республике Мали реализуется порядка 17 горнодобывающих проектов. Горнодобывающие компании используют технику, которая там будет востребована. Мы договорились о продвижении нашей пассажирской и грузовой техники".
Беларусь активно укрепляет сотрудничество с африканскими странами. Заметно активизировались и межпарламентские связи. Только за последнее время подписан ряд соглашений с ЮАР, Кенией и Зимбабве.