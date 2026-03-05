Беларусь и Мали обсудили перспективы взаимовыгодного сотрудничества

В Беларуси с рабочим визитом находится делегация Республики Мали. 5 марта перспективы взаимовыгодного сотрудничества - от научно-технического и гуманитарного до реализации совместных экономических проектов - обсуждали в Совете Республики.

Мали - перспективный партнер Беларуси в регионе Западной Африки. Основой экономики является сельское хозяйство, в котором занято 80 % трудоспособного населения. Нынешний курс страны направлен на создание современного агропромышленного производства. Мали - один из крупнейших в Африке производителей хлопка.

Беларусь, в свою очередь, предлагает комплексные решения по поставке различной техники, а также мясной и молочной продукции, включая детское питание.

Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Мы договорились наработать конкретные проекты по продвижению нашей сельскохозяйственной техники, в которой есть потребность у Мали, нашей грузовой и карьерной техники, потому что сегодня в Республике Мали реализуется порядка 17 горнодобывающих проектов. Горнодобывающие компании используют технику, которая там будет востребована. Мы договорились о продвижении нашей пассажирской и грузовой техники".