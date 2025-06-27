Беларусь и ОАЭ заключили соглашение, касающееся торговли услугами

Беларусь и ОАЭ заключили межправительственное соглашение о торговле услугами и осуществлении инвестиций. Подписи под документом поставили заместитель премьер-министра Беларуси Наталья Петкевич и государственный министр по вопросам внешней торговли Объединенных Арабских Эмиратов Тани бен Ахмед Аль Зейуди, пишет БЕЛТА.

Основными целями соглашения являются установление рамочных правил торговли услугами, содействие инвестиционной деятельности и расширение торговли между Беларусью и ОАЭ. Соглашением на взаимной основе закрепляются гарантии сохранения прозрачных и стабильных условий торговли услугами, фиксируются четкие условия ведения деятельности в различных секторах (с учетом требований действующего законодательства). Создаются дополнительные механизмы взаимодействия между странами в области инвестиционного сотрудничества, учреждается Подкомитет по инвестициям.

Ожидается, что заключение международного договора принесет существенные выгоды и укрепит двусторонние торгово-экономические связи между двумя странами.

Подобные договоренности Беларуси действуют только в ЕАЭС и СНГ. Подписано соглашение о торговле услугами и осуществлении инвестиций с Китаем (ожидается вступление в силу).