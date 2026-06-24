В музее-мастерской Заира Азгура в Минске открылась выставка мозаик из стекла

В музее-мастерской Заира Азгура в Минске можно ознакомиться с выставкой мозаик из стекла. Их авторы - не профессиональные художники, а люди других специальностей: врачи, преподаватели, а также программисты, психологи. В этом и есть уникальность экспозиции. Выставочный проект живописной школы в 3-й раз проходит в таком формате.

В экспозиции представлены неклассические мозаики из стекла, это современная стилистика, в том числе и авторская. Главная особенность выставки - работы из витражного стекла.

В отличие от более привычного для мозаичных изображений мрамора и камня, стекло придает мозаикам определенную цветовую экспрессивность и красочность. Помимо авторских композиций, на выставке присутствуют и мозаичные интерпретации шедевров мировой живописи именно XX века.

"Все эти картины действительно уникальные. Они созданы моей племянницей с помощью искусственного интеллекта. Мы подали нейросети идею, она нам нарисовала такую картину, которую потом доработали и воплотили в стекло. Из маленьких кусочков собрали целые композиции. Мозаика для меня - это своего рода арт-терапия. С одной стороны, на ней отвлекаешься от каких-то забот, проблем, вопросов. С другой стороны, это постоянная тренировка рук", - рассказала автор картин Наталья Тризна.

От месяца до нескольких лет - таков путь от эскиза до готового произведения. Освоить этот вид искусства авторам помогают опытные педагоги первой Белорусской школы мозаики и витража.

"У каждого автора, кто приступает ко второй и последующим работам, уже вырабатывается собственный стиль, как у именитых художников. Очень интересно наблюдать за развитием автора как личности в творчестве. Я очень вдохновляюсь, конечно, когда прихожу на работу, для меня это просто как праздник, посмотрите на эти прекрасные работы. Я даже часто не верю, что эти люди не профессиональные художники, настолько они раскрываются благодаря творчеству", - пояснила педагог Белорусской школы-студии мозаики и витража Анастасия Колоцей.

"В Беларуси очень интеллектуальные женщины. Мало того что они просто красавицы, так они еще и умницы большие. Очень многие приходят с колоссальным опытом либо в вышивании, либо кто-то пробовал витраж Тиффани, кто-то обожает керамику, т. е. просто рукодельницы и ремесленницы. Конечно, с женщинами легко в этом плане: если человек тоже настроен на позитив, он хорошо впитывает информацию", - отметила педагог Белорусской школы-студии мозаики и витража Полина Корзун-Фомченко.