Туск пообещал высказать "пару крепких слов" Киеву на конференции по восстановлению Украины

Масштабный дипломатический скандал между Варшавой и Киевом разворачивается накануне конференции по восстановлению Украины. Дональд Туск публично пообещал высказать "пару крепких слов" украинской делегации, которую вместо Владимира Зеленского возглавит вице-премьер Юлия Свириденко.

Очередное обострение отношений некогда союзников вызвано героизацией нацистских преступников со стороны Киева, который назвал одно из подразделений ВСУ в честь "героев УПА".

Туск не просто высказывает недовольство этим, но констатирует, что многие польские граждане негодуют из-за подобных решений Украины.

Дональд Туск, премьер-министр Польши:

"Я сам, общаясь с обычными людьми, знаю, что эти антиукраинские настроения нашли очень широкий отклик, я знаю, каковы настроения в обществе. И я очень часто понимаю оправданное раздражение людей. Есть события, определенные позиции и поведение, которые могут объяснять подобное напряжение и такие настроения".