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SpaceX провела 1-й тестовый запуск секретного модуля Starfall для космической доставки грузов

Американская компания SpaceX провела первый тестовый запуск секретного возвращаемого модуля Starfall, формально предназначенного для экспресс-доставки грузов через космос.

Однако за ширмой гражданских научных исследований уже отчетливо просматриваются контуры Пентагона. Военное ведомство США проявило повышенный интерес к проекту, рассчитывая использовать маневренность и компактность модуля для оперативной переброски военных грузов весом до одной тонны в любую точку планеты.

Разделы:

В миреСША

Теги:

ПентагонSpaceXвоенная техника