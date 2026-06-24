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SpaceX провела 1-й тестовый запуск секретного модуля Starfall для космической доставки грузов
Автор:Редакция news.by
Американская компания SpaceX провела первый тестовый запуск секретного возвращаемого модуля Starfall, формально предназначенного для экспресс-доставки грузов через космос.
Однако за ширмой гражданских научных исследований уже отчетливо просматриваются контуры Пентагона. Военное ведомство США проявило повышенный интерес к проекту, рассчитывая использовать маневренность и компактность модуля для оперативной переброски военных грузов весом до одной тонны в любую точку планеты.